Oroscopo Paolo Fox segni fortunati giugno 2019 | Amore | Lavoro | Grafici | Previsioni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX SEGNI FORTUNATI GIUGNO 2019 – È arrivato giugno e con lui il caldo. L’estate è ormai prossima a iniziare e con lei tutto quello che comporta. La stagione estiva è infatti una sorta di anno nell’anno, e per questo ancor di più è utile dare un’occhiata all’oroscopo. Giugno, in particolare, è il mese più adatto e propizio per l’amore.

Il periodo giusto per avviare una nuova storia, fare incontri, oppure consolidare un rapporto già forte per chi ha già un partner. C’è chi ad esempio in questo mese può decidere di fare un passo in avanti importante, come andare a vivere insieme, sposarsi o fare un figlio.

Come ogni mese, anche a giugno 2019 Paolo Fox nel suo oroscopo ha preso in considerazione tre parametri per valutare come sarà questo anno per tutti i segni dello Zodiaco: lavoro, fortuna e amore.

Ma quali sono i segni più fortunati di giugno secondo Paolo Fox? Un’occhiata all’oroscopo non può che far bene, e anche chi non ci crede non disdegna di sapere cosa prevedono le stelle, specie quando a parlare è il guru degli astrologi.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE A GIUGNO 2019

Secondo Paolo Fox tra i segni più fortunati di giugno 2019 c’è sicuramente il Toro: continua infatti per voi un periodo d’oro che prosegue dopo un maggio già molto positivo. Molto bene anche il Leone: d’altronde vi abbiamo definito come il mese top in assoluto di questo 2019. Tuttavia avete vissuto un periodo complesso a maggio, che è stato un mese di transizione, ora a gigngo secondo Paolo Fox rialzate la cresta!

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO A GIUGNO 2019

Un mese positivo anche per il Sagittario: al top per il vostro segno secondo l’oroscopo il lavoro e la fortuna. Approfittatene se volete lanciare nuovi progetti o per avviare collaborazioni. Per gli amici dell’Ariete un giugno 2019 indimenticabile in amore.

Per gli altri segni dell’oroscopo sarà in generale un mese di transizione, con una serie di inevitabili alti e bassi. Tra quelli che vivranno un mese di giugno 2019 non proprio esaltante, secondo i grafici di Paolo Fox, la Vergine, che dopo un maggio molto positivo vive un inevitabile fase di calo. Siete stanchi e sottotono in tutto ciò che fate.

Periodo poco fortunato per Capricorno e Acquario: dovrete fare affidamento solo sulle vostre forze. Siete però abbastanza determinati per riuscirci.

