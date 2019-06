Grande Fratello 2019 finalisti | Chi sono | Nomination | Finale | Concorrenti | Eliminati | Ieri

GRANDE FRATELLO 2019 FINALISTI – L’attesa semifinale del Grande Fratello 2019, in onda su Canale 5 nella puntata del 3 giugno 2019, ha decretato quelli che sono i finalisti dell’edizione numero 16 del reality condotto da Barbara D’Urso.

Tutto quello che c’è da sapere sul Grande Fratello 2019

La finale del Grande Fratello 2019 va in onda in diretta su Canale 5 lunedì prossimo, 10 giugno. Il primo finalista, già annunciato nel corso dell’ottava puntata, è Gennaro Lillio. Chi tra gli altri concorrenti accede alla finalissima?

Ecco dunque chi sono i finalisti del Grande Fratello 2019.

Grande Fratello 2019 finalisti | Concorrenti

Una puntata molto ricca quella della semifinale del 3 giugno 2019. Tre dei concorrenti rimasti in gara hanno dovuto affrontare il televoto, in quanto erano in nomination: si tratta di Erica Piemonte, Enrico Contarin e Kikò Nalli.

Chi di loro si salverà e accede quindi alla finale del Gf 16? A deciderlo come sempre i telespettatori da casa. Per votare ci sono quattro modi: App Mediaset Play, sito web, Smart TV connesse di nuova generazione e SMS.

Cosa succede nella semifinale del Grande Fratello 2019

Tra gli altri concorrenti rimasti in gara, in attesa della finale del 10 giugno, anche Gianmarco Onestini, che in questi giorni ha chiesto alla produzione di avere un contatto con i suoi familiari, dei quali sente una grande mancanza.

Tiene ancora banco Francesca de André, la quale dopo essersi avvicinata a Gennaro, non ha fatto nulla per nascondere la propria gelosia per il rapporto nascente tra il ragazzo e Taylor Mega, entrata nella casa del Gf lunedì scorso.

La bella influencer invece non sarà in trasmissione questa sera per via di impegni precedentemente assunti. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

Chi è Taylor Mega

Tra i concorrenti ancora in gara e che si giocano un posto per la finalissima anche Martina, la ragazza dal cuore di latta della canzone di Irama, Michael, Gianmarco e Daniele. Settimana prossima, nella finale, scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello 2019.

Grande Fratello 2019 finalisti | Dove vedere in tv

Gli appassionati del Grande Fratello 2019 possono seguire il reality su Canale 5, al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 505 per la versione HD.

Chi ha un abbonamento Sky può trovare Canale 5 anche al tasto 105.

Grande Fratello 2019 finalisti | Dove vedere in diretta streaming

Chi vuole seguire il Grande Fratello in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. Utilizzando pc, smartphone e tablet si può accedere gratuitamente (previa registrazione) alla piattaforma streaming e seguire la diretta del programma.

