Copa America 2019 convocati Brasile | Giocatori | Elenco completo

COPA AMERICA 2019 CONVOCATI BRASILE – Il ct del Brasile Tite ha diramato la lista dei convocati per la Copa America 2019, in programma in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio 2019. Tra i giocatori chiamati figura il centrocampista del Milan Paquetà. Il rossonero non è l’unico giocatore della Serie A che giocherà la competizione sudamericana con la maglia della Selecao. Con lui Miranda (Inter), Alex Sandro (Juventus) ed Allan (Napoli).

Ma qual è la lista dei convocati del Brasile per la Copa America? Ecco l’elenco completo dei 23 giocatori chiamati da Tite:

Portieri: Alisson, Ederson, Cassio;

Difensori: Dani Alves, Fagner, Alex Sandro, Filipe Luis, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda, Eder Militao;

Centrocampisti: Casemiro, Fernandinho, Arthur, Allan, Paquetà;

Attaccanti: Coutinho, Neymar, Everton, Neres, Richarlison, Firmino, Gabriel Jesus.

In quale girone è stato inserito il Brasile? La Selecao giocherà contro Bolivia, Venezuela e Perù. Ecco il girone:

GIRONE A

Brasile

Bolivia

Venezuela

Perù

Copa America 2019 | Streaming e diretta tv: dove vedere le partite live

Tutte le partite della Copa America 2019, comprese quelle del Brasile, saranno trasmesse in esclusiva dalla piattaforma streaming (visibile tramite Sky Q e Premium) DAZN che si è aggiudicata i diritti di trasmissione torneo per l’Italia.

