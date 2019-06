Copa America 2019 convocati Argentina | Giocatori | Lione Scaloni

COPA AMERICA 2019 CONVOCATI ARGENTINA – Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati per la Copa America 2019 che si giocherà in Brasile dal 14 giugno al 7 luglio 2019. La squadra di Lionel Messi è stata inserita nel girone con Colombia, Paraguay e Qatar (campione d’Asia in carica all’esordio in Copa America).

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA COPA AMERICA 2019

Non prenderà parte al torneo Mauro Icardi. L’attaccante dell’Inter, come previsto, non è stato convocato al contrario del suo compagno di squadra Lautaro Martinez. Con lui altri tre “italiani”: German Pezzella della Fiorentina, Rodrigo De Paul dell’Udinese e Paulo Dybala della Juventus.

I GIRONI DELLA COPA AMERICA 2019

Ma quali sono i convocati dell’Argentina per la Copa America? Ecco la lista completa:

PORTIERI: Esteban Andrada (Boca Juniors), Augustin Marchesìn (America)

DIFENSORI: Milton Casco (River Plate), Renzo Saravia (Racing), Nicolas Otamendi (Manchester City), Juan Foyth (Tottenham), Ramiro Funes Mori (Villarreal), German Pezzella (Fiorentina), Nicola Tagliafico (Ajax), Marcos Acuna (Sporting CP)

CENTROCAMPISTI: Leandro Paredes (PSG), Giovani Lo Celso (Betis), Roberto Pereyra (Watford), Angel Di Maria (PSG), Guido Rodriguez (America), Rodrigo De Paul (Udinese), Exequiel Palacios (River Plate)

ATTACCANTI: Lionel Messi (Barcellona), Sergio Aguero (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter), Matias Suarez (River Plate), Paulo Dybala (Juventus)

IL CALENDARIO DELLA COPA AMERICA 2019

Quali sono le nazionali che parteciperanno alla Copa America? Ecco l’elenco completo:

Argentina

Brasile (paese ospitante)

Cile (vincitrice dell’ultima edizione)

Uruguay

Paraguay

Perù

Bolivia

Ecuador

Colombia

Venezuela

Qatar (ospite e vincitore della Coppa d’Asia 2019)

Giappone (ospite)

L’ALBO D’ORO DELLA COPA AMERICA