La ricerca della felicità tra le pagine di un libro

Nell’era della tecnologia, della velocità, del tutto e subito, ancora in tanti ricercano momenti di calma interiore in cui imparare a distinguere l’essenziale dal non essenziale, spesso fra le pagine di un libro.

In Italia il 41 per cento della popolazione dai 6 anni in su può essere considerata lettrice, con intensità maggiore o minore in base all’età, al sesso e anche alla provenienza familiare e territoriale.

Il dato emerge dall’ultima indagine annuale sulla produzione libraria condotta dall’Istat che ha lo scopo di mettere in luce l’andamento dell’editoria in base alle nuove abitudini e richieste dei lettori.

Identikit del lettore italiano

Per quanto riguarda la propensione alla lettura esiste un divario tra uomini e donne consolidato progressivamente a partire dai dati della prima indagine riferiti al 1988.

Le quote più alte di lettrici si riscontano tra le ragazze di 11-19 anni: 65,1 per cento tra 11-14 anni, 68,8 per cento tra 15 e 17 anni e 62,7 per cento tra 18 e 19 anni. La popolazione femminile mostra una maggiore inclinazione alla lettura già a partire dai 6 anni: complessivamente il 47,1 per cento delle donne, contro il 34,5 per cento degli uomini, ha letto almeno un libro nel corso dell’anno.

Tra i lettori cosiddetti “forti” anche le persone da 55 anni in su, che mostrano le percentuali maggiori: 16,5 per cento tra i 55 e i 64 anni e 17,4 per cento tra gli over65, anche se la lettura e il download di libri online oltre all’utilizzo di e-book sono attività diffuse soprattutto tra i giovani; in particolare, si dichiarano fruitori di questo tipo di prodotti e servizi più di un ragazzo su 5 tra 15 e 24 anni.

Spiritualità e introspezione: dove trovare i libri giusti

Se per avvicinarsi alla lettura è importante abituare il bambino fin da subito, per avvicinarsi alla meditazione e alle letture sulla spiritualità c’è sempre tempo.

La letteratura in merito è molto vasta e abbraccia tutte le culture e le religioni. Per trovare il libro più adatto a soddisfare il desiderio di ricerca e introspezione del singolo è consigliabile affidarsi a canali specializzati, come Il Giardino dei Libri, la prima libreria online specializzata in corpo, mente e spirito. L’e-commerce del Giardino dei Libri nasce nel 1998 con lo scopo di diffondere i libri riguardanti questi temi per promuovere la salute naturale, la crescita personale e la conoscenza di sé.

Oggi il catalogo del portale specializzato conta migliaia di titoli suddivisi in oltre 20 categorie con sottosezioni che rendono la ricerca del libro giusto ancora più facile.

Tra i più interessanti e di successo troviamo i tre best seller scritti dall’autrice australiana Rhonda Byrne: “The Secret”, una raccolta di interviste sul filone dell’auto-aiuto con 20 milioni di copie vendute, e il suo seguito “The Power”, ma anche “The Magic” un manuale di esercizi per imparare a praticare la gratitudine.

Tra i più venduti ci sono anche “Chiedi e ti sarà dato” un saggio sulla legge dell’attrazione e sulla capacità di scoprire e ottenere ciò che veramente si vuole nella vita, scritto dai coniugi Esther e Jerry Hicks, e “Il potere di adesso” il libro dello scrittore tedesco Eckhart Tolle che ha venduto oltre 10 milioni di copie.

Le ultime novità anche in formato elettronico

Sul portale Il Giardino dei Libri è possibile trovare sezioni dedicate a prodotti diversi dai libri cartacei, come ad esempio cd musicali, video e prodotti bio, ma soprattutto e-book, la nuova frontiera della lettura, preferita da molti per la sua propensione ecologica e per la praticità nella fruizione.

Proprio per questi motivi il mercato digitale è in crescita: circa 27 mila titoli sono infatti disponibili anche in formato elettronico.

Tra i nuovi arrivi sul portale è possibile trovare titoli come “L’essenza dell’amore puro” dell’autore Emiliano Soldani e “Guru di me stesso” scritto da Alberto Pomari, disponibili entrambi sia in formato cartaceo che in versione e-book.

Nuovi modi di intendere la lettura che abbracciano un pubblico sempre più vasto, in una crescita direttamente proporzionale all’alfabetizzazione informatica e al rinnovato rispetto per l’ambiente.