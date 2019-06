Europei Under 21 2019 convocati Italia | Gigi Di Biagio | Giocatori

EUROPEI UNDER 21 2019 CONVOCATI ITALIA – Il Ct dell’Italia Under 21 Gigi Di Biagio ha diramato una lista di 26 pre-convocati per il pre-ritiro in vista degli Europei che si giocheranno in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno 2019.

La lista finale comprenderà 23 giocatori e potrebbe vedere l’inserimento di 8 elementi fra Nazionale maggiore, che disputerà le gare di qualificazione ad Euro 2020, e l’Italia Under 20, impegnata nei Mondiali in Polonia. Chi dovrebbe arrivare? Dalla squadra di Mancini: Gianluigi Donnarumma, Nicolò Barella, Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini, Federico Chiesa e Kean. Dagli Azzurrini di Nicolato: Luca Pellegrini.

Ma quali sono i convocati dell’Italia per gli Europei? Ecco la la lista dei 26:

Portieri: Emil Audero (Sampdoria), Alex Meret (Napoli), Lorenzo Montipò (Benevento);

Difensori: Claud Adjapong (Sassuolo), Alessandro Bastoni (Parma), Kevin Bonifazi (SPAL), Arturo Calabresi (Bologna), Davide Calabria (Milan), Fabio De Paoli (Chievo Verona), Federico Dimarco (Parma), Sebastiano Luperto (Napoli), Giuseppe Pezzella (Genoa), Filippo Romagna (Cagliari);

Centrocampisti: Francesco Cassata (Frosinone), Gaetano Castrovilli (Cremonese), Manuel Locatelli (Sassuolo), Rolando Mandragora (Udinese), Alessandro Murgia (Spal), Sandro Tonali (Brescia), Luca Valzania (Frosinone);

Attaccanti: Federico Bonazzoli (Padova), Patrick Cutrone (Milan), Simone Edera (Bologna), Gabriele Moncini (Cittadella), Riccardo Orsolini (Bologna), Vittorio Parigini (Torino).

Europei Under 21 2019 convocati Italia | Regolamento

La Uefa ha confermato lo stesso regolamento dell’ultima edizione: fase a gironi seguita da una fase ad eliminazione diretta a partita secca costituita da semifinali e finale.

Le 12 squadre partecipanti sono divise in tre gruppi da quattro squadre ciascuna. Il primo posto vale la qualificazione alle semifinali. Il quarto posto viene attribuito alla migliore seconda classificata.

Come si stabilisce quale sarà la migliore seconda? I criteri per decidere la migliore seconda classificata sono basati prima di tutto sulla miglior differenza reti, poi sui gol segnati e lo scontro diretto.

Qualora la classifica avulsa dovesse conservare una parità di punteggio, si procederebbe con sorteggio o lo scontro diretto.

La fase finale ad eliminazione diretta sarà a partita secca. In caso di parità nei tempi regolamentari: tempi supplementari e poi calci di rigore.

