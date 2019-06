Europei Under 21 2019 Calendario | Date e orari partite | Quando e dove si gioca

EUROPEI UNDER 21 2019 CALENDARIO – Quando e dove si giocano le partite dell’Europeo Under 21? Si parte domenica 16 giugno, si chiude domenica 30 giugno. La prima partita sarà Polonia-Belgio, poi l’Italia (contro la Spagna) e via via tutte le altre. Dopo la fase a gironi, le semifinali e la finale ad Udine.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUGLI EUROPEI UNDER 21 2019

Qual è il calendario completo dell’Europeo? Ecco tutte le date stabilite dalla Uefa:

Fase a gironi, 1 giornata

Domenica 16 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 18.30 – Girone A: Polonia-Belgio

Domenica 16 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Spagna

Lunedì 17 giugno 2019, Trieste, ore 18.30 – Girone B: Serbia-Austria

Lunedì 17 giugno 2019, Udine, ore 21.00 – Girone B: Germania-Danimarca

Martedì 18 giugno 2019, Serravalle, ore 18.30 – Girone C: Romania-Croazia

Martedì 18 giugno 2019, Cesena, ore 21.00 – Girone C: Inghilterra-Francia

Europei Under 21 2019 calendario | Fase a gironi, 2 giornata

Mercoledì 19 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 18.30 – Girone A: Spagna-Belgio

Mercoledì 19 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: ITALIA-Polonia

Giovedì 20 giugno 2019, Udine, ore 18.30 – Girone B: Danimarca-Austria

Giovedì 20 giugno 2019, Trieste, ore 21.00 – Girone B: Germania-Serbia

Venerdì 21 giugno 2019, Cesena, ore 18.30 – Girone C: Inghilterra-Romania

Venerdì 21 giugno 2019, Serravalle, ore 21.00 – Girone C: Francia-Croazia

Fase a gironi, 3 giornata

Sabato 22 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 21.00 – Girone A: Belgio-ITALIA

Sabato 22 giugno 2019, Bologna, ore 21.00 – Girone A: Spagna-Polonia

Domenica 23 giugno 2019, Udine, ore 21.00 – Girone B: Austria-Germania

Domenica 23 giugno 2019, Trieste, ore 21.00 – Girone B: Danimarca-Serbia

Lunedì 24 giugno 2019, Serravalle, ore 21.00 – Girone C: Croazia-Inghilterra

Lunedì 24 giugno 2019, Cesena, ore 21.00 – Girone C: Francia-Romania

Europei Under 21 2019 calendario | Semifinali

Mercoledì 27 giugno 2019, Bologna, ore 18.00 – Prima Gruppo A-Seconda Gruppo B o C o prima Gruppo C (19)

Mercoledì 27 giugno 2019, Reggio Emilia, ore 21,00 – Prima Gruppo B-Seconda Gruppo A o prima Gruppo C (20)

Finale Europei Under 21

Domenica 30 giugno 2019, Udine, ore 20.45 – (19) vs (20)

I GIRONI DELL’EUROPEO

Europei Under 21 2019 calendario | Dove vedere le partite in tv

Le partite degli Europei Under 21 2019 saranno trasmesse in diretta tv in chiaro (gratis) sul digitale terrestre. Quali canali? Rai 1 HD, Rai Sport 1 e Rai Sport 1 HD, visibili anche su Sky sui canali 5001, 5501 e 227.

Le partite saranno visibili anche in live streaming gratis tramite la piattaforma (gratuita, previa registrazione mail o social network) RaiPlay.it. Dopo aver effettuato l’accesso, selezionare la sezione dirette. La piattaforma permette di seguire i programmi Rai tramite pc, tablet e smartphone. TUTTE LE INFORMAZIONI SULL’ITALIA