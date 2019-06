Previsioni meteo oggi 2 giugno 2019 | Temperature | Mari | Venti | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 2 GIUGNO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 2 giugno 2019, Festa della Repubblica.

Previsioni meteo oggi 2 giugno 2019 | NORD

Il tema principale della giornata sarà se il tempo rovinerà o meno la Festa della Repubblica. Le previsioni per il Nord Italia dicono che il tempo sarà sereno in quasi tutto il quadrante, con alcuni annuvolamenti nella parte centrale della giornata, soprattutto sulle aree alpine e prealpine.

In queste zone, nella parte centrale della giornata, potrebbero formarsi rovesci e temporali sparsi, di debole intensità.

CENTRO E SARDEGNA

Nella prima parte della giornata ci saranno degli addensamenti sul Lazio meridionale e l’Abruzzo, con rovesci o temporali sparsi. Nel resto del Centro Italia invece ci sarà bel tempo.

Dal pomeriggio, invece, si formeranno degli annuvolamenti in Umbria, nelle Marche e in alcune zone di Lazio e Abruzzo, con rovesci sparsi.

Generale miglioramento, invece, a sera.

SUD E SICILIA

Ci saranno rovesci e temporali sparsi dalla tarda mattinata al primo pomeriggio in gran parte del Meridione.

Nella seconda parte della giornata invece ci sarà un costante miglioramento, con diradamento delle nuvole e un cielo poco nuvoloso o velato.

Previsioni meteo oggi domenica 2 giugno 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime stazionarie nelle regioni ioniche, mentre in aumento sul resto del paese. Dunque ci sarà un leggero aumento della temperatura percepita.

Stesso discorso per le temperature massime, che saranno sui livelli dei giorni scorsi nelle regioni meridionali e in aumento altrove.

VENTI

I venti saranno deboli variabili al Nord, mentre sulle regioni centrali e meridionali dell’Italia saranno deboli.

MARI

Ad eccezione del Mar Ligure, del Mare di Sardegna e dello Ionio Settentrionale, gli altri mari saranno da poco mossi a mossi per tutta la giornata.