Giro d’Italia 2019 20 tappa | Oggi | Presentazione | Altimetria | Difficoltà

GIRO D’ITALIA 2019 20 TAPPA – Oggi, sabato 1 giugno 2019, prende il via la 20 (ventesima) tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUL GIRO D’ITALIA 2019

Tappone dolomitico oggi, 1 giugno 2019. Previste ben 5 salite lunghe concatenate da brevi tratti più o meno pianeggianti. Partenza da Feltre e breve tratto di avvicinamento alle montagne che cominciano a Arsiè con la salita di Cima Campo di 18 chilometri che con la sua discesa porta a Castel Tesino e Scurelle. Da quest’ultima inizia la salita al Passo Manghen che tra falsopiano iniziale e salita vera e propria conta 24 chilometri e quasi 2000 metri di dislivello.

La picchiata seguente porta a Molina di Fiemme e quindi attraverso Cavalese, Tesero e Predazzo al Passo Rolle. Si tratta della salita meno dura lunga comunque oltre 20 chilometri che precede l’ascesa finale di Croce d’Aune-Monte Avena. L’ultimo tratto, che prevede due salite successive, è lungo quasi 20 chilometri. Per prima la salita del Croce d’Aune che negli ultimi 6 presenta quasi costantemente pendenze sopra il 10 per cento con tratti fino al 16 per cento. Dopo il Croce d’Aune breve discesa e ultimi 7 chilometri ancora in netta salita.

IL CALENDARIO DEL GIRO D’ITALIA 2019

Ultimi 7 chilometri tutti in ascesa con pendenza media del 7.4 per cento e massime attorno al 10 per cento. La strada sale per lunghi tornanti fino ai 150 metri dall’arrivo dove si svolta nettamente a sinistra e si entra nel rettilineo di arrivo finale largo 5 metri pianeggiante su asfalto.

TUTTE LE TAPPE DEL GIRO D’ITALIA 2019 NEL DETTAGLIO

Giro d’Italia 2019 20 tappa | Altimetria

Di seguito l’altimetria della 20 (ventesima) tappa del 102esimo Giro d’Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

L’ALBO D’ORO DEL GIRO D’ITALIA

Giro d’Italia | La classifica al via della 20 tappa

Di seguito la classifica dopo la 19 tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

1 CARAPAZ Richard MOVISTAR TEAM 83h 52’ 22” 0’ 00”

2 NIBALI Vincenzo BAHRAIN – MERIDA 83h 54’ 16” 01’ 54”

3 ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 83h 54’ 38” 02’ 16”

4 LANDA MEANA Mikel MOVISTAR TEAM 83h 55’ 25” 03’ 03”

5 MOLLEMA Bauke TREK – SEGAFREDO 83h 57’ 29” 05’ 07”

6 LOPEZ Miguel Angel ASTANA PRO TEAM 83h 57’ 55” 05’ 33”

7 MAJKA Rafal BORA – HANSGROHE 83h 59’ 10” 06’ 48”

8 YATES Simon Philip MITCHELTON – SCOTT 83h 59’ 39” 07’ 17”

9 SIVAKOV Pavel TEAM INEOS 84h 0’ 49” 08’ 27”

10 FORMOLO Davide BORA – HANSGROHE 84h 02’ 28” 10’ 06”

DOVE VEDERE IL GIRO D’ITALIA 2019