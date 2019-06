Finale Champions League 2019 | Ultime notizie | Data | Dove si gioca | Biglietti | Diretta tv e streaming

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 2019 – Sarà l’Estadio Metropolitano di Madrid ad ospitare la finale Champions League 2019 tra Tottenham e Liverpool in programma sabato 1 giugno 2019 alle ore 21.00.

Costruito sul sito dell’ex Estadio Olímpico de Madrid nella capitale spagnola, la nuova sede delle gare casalinghe dell’Atlético è stata inaugurata sabato in occasione della sfida della liga contro il Málaga.

In passato il Santiago Bernabéu di Madrid aveva ospitato la finale di Coppa dei Campioni nel 1957, 1969, 1980 e 2010, oltre a numerose altre sfide di grande importanza. Madrid diventerà la seconda città ad aver ospitato cinque o più finali di Coppa dei Campioni dopo Londra e la quarta ad averlo fatto in due stadi diversi dopo Amsterdam, Parigi e Monaco.

AGGIORNAMENTO 1 GIUGNO 2019 – Stasera la finale – Il giorno è arrivato: oggi, sabato 1 giugno 2019, alle ore 21 si gioca la finale della Uefa Champions League 2018 2019. L’attesa e l’ansia è alle stelle. I tifosi del Tottenham e del Liverpool non sono nella pelle. Chi vincerà? Chi alzerà la coppa? TPI seguirà LIVE la sfida con una diretta testuale. Seguite la finale con noi!

AGGIORNAMENTO 31 MAGGIO 2019 – Le probabili formazioni di Tottenham e Liverpool – Chi giocherà domani? Ecco le probabili formazioni delle due finaliste:

Tottenham (4-3-1-2): Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Alli, Wanyama, Sissoko; Eriksen; Lucas, Son.

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Henderson; Salah, Firmino, Mane.

TPI segue la finale – La finale tra Tottenham e Liverpool verrà trasmessa in diretta tv da diversi canali. Non potete vederla? Seguitela con noi. TPI infatti seguirà l’evento sportivo con una diretta testuale con continui aggiornamenti.

Domani la finale – Ci siamo: domani, sabato 1 giugno 2019, al Wanda Metropolitano di Madrid si gioca la finale della Champions League 2018-2019. Tottenham e Liverpool sono pronte a darsi battaglia per conquistare il più importante trofeo per club. Ma come arrivano alla finale le due squadre?

Entrambe arrivano da due rimonte storiche: da una parte Salah e compagni che hanno ribaltato il 3-0 contro il Barcellona; dall’altra gli Spurs di Pochettino protagonisti di una rocambolesca vittoria contro l’Ajax.

Il Liverpool ha perso la finale dello scorso anno contro il Real Madrid e insegue il sesto trofeo della sua storia, l’ultimo risale a 14 anni fa quando sconfisse il Milan nell’indimenticabile notte di Istanbul.

Il Tottenham giocherà la prima finale della sua storia e sogna subito il clamoroso colpaccio contro un avversario che ha sfiorato anche la conquista della Premier League.

AGGIORNAMENTO 30 MAGGIO 2019 – Tifosi inglesi invadono Madrid – Atmosfera da Champions che inizia a respirarsi sempre di più a Madrid, teatro della finale 2019 della Champions League. Il conto alla rovescia è partito e i primi tifosi di Tottenham e Liverpool stanno arrivando nella capitale spagnola. Tutto viene controllato dalla Polizia. Intanto però molti locali starebbero pensando di chiudere per paura di atti di vandalismo da parte degli ultras inglesi.

Finale Champions League 2019 | Squadre

Quali saranno le squadre che giocheranno la finalissima del 1 giugno 2019? L’atto finale della competizione europea sarà tra Liverpool e Tottenham, che nelle semifinali hanno eliminato rispettivamente Barcellona e Ajax.

Liverpool-Tottenham

Finale Champions League 2019 | Stadio

Sul sito dell’Uefa le principali informazioni sullo stadio:

L’impianto appena ricostruito ha sostituito il Vicente Calderón come stadio di casa dei tre volte vincitori della UEFA Europa League dell’Atlético Madrid.

Chiamato così in onore dell’originale Estadio Metropolitano – sede dell’Atlético sino al 1966.

È aperto al pubblico dal 16 settembre 2017, ovvero dalla sfida di Liga contro il Málaga vinta dall’Atlético per 1-0 grazie alla prima rete in assoluto nell’impianto messa a segno da Antoine Griezmann.

Situato sull’Avenida Luis Aragonés (chiamata così in onore del Ct che ha condotto la Spagna alla vittoria di UEFA EURO 2008), ha una capienza di circa 68.000 posti.

Costruito con un’attenzione particolare verso l’ambiente, l’illuminazione a LED e i pannelli solari riducono il consumo energetico mentre l’acqua piovana irriga il campo.

Situato nella parte nord-est di Madrid, è facilmente raggiungibile con la linea sette della metropolitana (fermata: Estadio Metropolitano).

Il trafficato aeroporto Madrid–Barajas non è molto distante dall’Estadio Metropolitano, mentre la città è perfettamente servita da treni ad alta velocità e ha buoni collegamenti stradali con Francia e Portogallo.

Importante snodo pendolare, Madrid ha anche una rete di trasporto locale ben sviluppata con linee metro che coprono l’intera città e autobus che permettono di muoversi agilmente senza macchina

Finale Champions League 2019 streaming e diretta tv: dove vederla

La sfida sarà trasmessa in diretta tv sia dal canale satellitare Sky Sport sia in chiaro, gratis, dalla Rai (Rai 1).

La partita andrà in onda anche in live streaming tramite le piattaforme SkyGO (riservata agli abbonati Sky) e RaiPlay.it (gratis, previa registrazione)

