Spread oggi Governo – Giornata di tensioni sul fronte economico: il 31 maggio lo spread ha superato i 290 punti base [qui i dati in tempo reale]e l’Istat ha rivisto al ribasso la crescita del paese su base annua.

Sempre oggi il Governo italiano deve rispondere alla lettera invitagli dalla Commissione europea, a firma dei commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, in cui si chiedono spiegazioni sul debito pubblico eccessivo di Roma.

Il rischio è che l’Ue apra una procedura di infrazione per debito eccessivo contro l’Italia se le spiegazioni date dal ministro dell’Economia non dovessero soddisfare i commissari.

La procedura, se dovesse effettivamente essere aperta, potrebbe concludersi con una sanzione di 3,5 miliardi di euro per l’Italia, con un impatto non indifferente sul debito pubblico italiano.

Data fatidica è quella del 9 luglio, quando i ministri dell’Ecofin dovranno rendere nota la loro decisione finale sui conti pubblici italiani. A quel punto Roma avrebbe cinque settimane di tempo per mettersi in regola, varando una manovra bis per contenere deficit e debito per il 2020.

Spread oggi Italia | Salvini all’attacco

Lo spread era tornato a salire anche dopo le elezioni europee, che hanno sancito la vittoria della Lega. La risposta dei mercati alle urne non era però piaciuta al leader del Carroccio, Matteo Salvini: “A qualcuno, che tiene sotto scacco l’Italia, conviene il legame con le vecchie regole”.

Spread oggi Governo | L’Istat

Come detto, il nuovo aumento dello spread non è l’unica nota negativa sul fronte economico. Il 31 maggio l’Istat ha rivisto la crescita del Pil italiano nel primo trimestre del 2019.

Il Prodotto interno lordo è salito dello 0,1 per cento rispetto ai tre mesi precedenti mentre è calato dello 0,1 per cento su base annua (Qui i dettagli).

Intanto, anche il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco ha messo in guardia sui pericoli che può causare lo Spread.

Governo news | Le tensioni su Rixi

Il fronte economico non è il solo a preoccupare l’Italia. Anche a livello politico infatti la situazione non è delle migliori. Ieri, 30 maggio, è arrivata la condanna del viceministro al Mit Edoardo Rixi: l’esponente della Lega ha rassegnato le sue dimissioni e si sono registrate nuove tensioni tra i due vicepremier.