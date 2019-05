SALVINI DI BATTISTA – Matteo Salvini può sopravvivere ad un’alleanza e ad accordi con Luigi Di Maio. Ma non gradirebbe affatto di trattare con Alessandro Di Battista, l’altro big M5S indicato come possibile alternativa all’attuale vicepremier pentastellato alla guida del Movimento. Il leader della Lega anche in tv ha lasciato intendere chiaramente, senza troppi giri di parole, di non gradire un ruolo di vertice dell’ex deputato.

Salvini su Di Battista: “Prenda il motorino e se ne vada in giro”

“Se nel Movimento 5 Stelle passa la linea-Di Battista, il governo non può andare avanti”, sono state le parole del ministro dell’Interno. Di Battista, che non si è candidato né alle Politiche del 2018 né alle Europee dello scorso 26 maggio, è tornato a farsi vivo proprio all’indomani della disfatta del Movimento 5 Stelle, caduto in soli 15 mesi dal 32,7 al 17,1 per cento dei consensi. E Salvini ha avuto cura di stoppare sul nascere ogni ipotesi di collaborazione di un esponente M5S che rappresenta l’ala più radicale del Movimento, quella ortodossa, meno moderata e disponibile alle aperture a destra.

> Salvini: “Elezioni? Non starò certo a tirare a campare”

A Diritto e Rovescio, trasmissione in onda su Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio, il vicepremier leghista ha affermato: “Di Battista? Prenda il motorino e se ne vada in giro per il mondo”. Salvini ha fatto quindi riferimento ai viaggi in scooter dell’ex parlamentare e ai suoi reportage realizzati in giro per il mondo per il Fatto Quotidiano. “Lo invidio, farei volentieri a cambio, la sua qualità della vita è migliore della mia”, ha detto ancora il titolare del Viminale. Un messaggio chiaro sia per Di Battista che per Di Maio, per Davide Casaleggio e tutta la catena di comando M5S. Ed anche per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

> Tutte le ultime notizie sulla crisi di governo