The Voice of Italy Anticipazioni | Semifinale | Oggi 30 maggio 2019 | Stasera | Semifinalisti

THE VOICE OF ITALY ANTICIPAZIONI – Stasera, 30 maggio 2019, va in onda in prima serata su Rai 2 la nuova puntata di The Voice of Italy, il talent show condotto da Simona Ventura.

Ma quali sono le anticipazioni sulla semifinale di The Voice of Italy? La fine è sempre più vicina e i giudici dovranno aiutare i propri concorrenti ad arrivare in finale per poter vincere quest’edizione.

The Voice of Italy anticipazioni | Semifinale | Puntata 30 maggio 2019

Siamo arrivati alla settima e penultima puntata del talent: la semifinale. La fase del Knock Out: i tre concorrenti di ogni team dovranno scontrarsi, cantando brani differenti, in due prove decisive. Dopo la prima esibizione i coach sceglieranno due dei tre concorrenti del proprio team che, nel secondo e decisivo round, si contenderanno i quattro posti disponibili per la finale del talent show in onda, in diretta, martedì 4 giugno.

The Voice of Italy anticipazioni | I semifinalisti

Quali sono i semifinalisti di The Voice 2019? Eccoli divisi per team:

Team Gué Pequeno

Brenda Carolina Lawrence: 21 anni, studentessa che vive a Pieve d’Olmi in provincia di Cremona;

Ilenia Filippo: 24 anni, studentessa che abita a San Lucido in provincia di Cosenza;

Francesco Sorrentino in arte Francesco Da Vinci: musicista napoletano di 25 anni (figlio e nipote d’arte visto che suo padre è Sal Da Vinci, a sua volta figlio di Mario Da Vinci).

The Voice of Italy 2019 anticipazioni | Team Gigi D’Alessio

Domenico Iervolino: studente di 21 anni nato ad Aversa e residente a Ottaviano nel Napoletano;

Carmen Pierri: 16 anni, studentessa nata a Salerno che vive a Montoro in provincia di Avellino;

Elisa Ghiotto: in arte Eliza G, cantautrice 34enne originaria di Pordenone (e già famosa in America Latina).

Team Elettra Lamborghini

Miriam Di Criscio: in arte Miriam Ayaba, 22 anni, fundraiser, nata a Desenzano del Garda ma residente a Milano;

Andrea Berté: studente 17enne di Bergamo;

Greta Giordano: studentessa di 18 anni della provincia di Caserta.

The Voice of Italy 2019 anticipazioni | Team Morgan

Matteo Camellini: 24 anni insegnante di canto e di inglese di Sassuolo;

Dominique Chillé Diouf: in arte Diablo, 18 anni, disoccupato, nato a Roma e residente a Cervasca in provincia di Cuneo;

Erica Bazzeghini: 20 anni, studentessa di Varese.

The Voice of Italy vi aspetta questa sera 30 maggio 2019 su Rai 2 per la penultima puntata del reality show. Chi andrà in finale?