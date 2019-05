Scontro tra titani film | Trailer | Trama | Cast | Sam Worthington | Streaming | Italia 1

SCONTRO TRA TITANI FILM – Questa sera, mercoledì 29 maggio 2019, va in onda su Italia 1 il film Scontro tra titani, un grande classico del 2010 diretto da Louis Leterrier che vanta nel cast anche Gemma Aterton e Mads Mikkelsen.

Il popolare action movie è un remake della pellicola del 1981 con Laurence Olivier. Ma di cosa parla il film Scontro tra titani? Qual è il cast, il trailer e la trama? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Scontro tra titani film | Trama

Scontro tra titani è un film divertente e assolutamente pop che ripercorre in chiave ironica le avventure mitologiche di Perseo, l’eroe greco che per salvare la bella principessa Andromeda è costretto ad affrontare imprese di ogni genere e sconfiggere creature mostruose poste contro di lui da un capriccioso Zeus.

Nel dettaglio, Ade, il re degli inferi, interpretato da Ralph Fiennes, vuole impossessarsi del potere che ha il padre di tutti gli dei, Zeus (Liam Neeson). Così Ade arruola tutte le forze oscure degli inferi per conquistare i poteri di Zeus.

Perseo (Sam Worthington), figlio mortale del capo supremo dell’Olimpo, si mette sulle tracce di Ade per bloccarlo. Inizia così una vera e propria battaglia le varie divinità che rischia di portare alla distruzione intera della Terra.

Perseo, con l’aiuto del suo cavallo alato Pegaso, è l’unico che può fermare lo scontro tra titani. Per falo però deve affrontare creature mostruose, come Medusa, Calibos, le arpie e scorpioni giganti. Un avventuroso film di azione che appassionerà il pubblico di Italia 1.

Siti per vedere gratis film in streaming legalmente

Scontro tra titani film | Cast

Nel cast del film, stasera in tv su Italia 1, tanti attori di successo. Tra questi ovviamente il protagonista, Sam Worthington, già famoso per film come Sotto corte marziale, Everest, Cake, Avatar, Manhunter: Unabomber.

Nel cast anche Liam Neeson, che interpreta Zeus, noto già per aver recitato in Rob Roy, Schindler’s List – La lista di Schindler, Love Actually – L’amore davvero, Mission, Batman Begins, Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma.

Nei panni di Ade, invece, Ralph Fiennes (Schindler’s List – La lista di Schindler, Il paziente inglese, Red Dragon, La duchessa, Skyfall, Coriolanus).

Scontro tra titani film | Trailer

Ecco il trailer originale del film del 2010 stasera 29 maggio 2019 in tv su Italia 1 dalle 21.25.

Scontro tra titani film | Streaming

Il film andrà in onda in prima serata a partire dalle 21.20 su Italia 1, disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD.

Chi possiede un decoder Sky, può trovare Italia 1 anche al tasto 106.

Se non avete la possibilità di seguire il film in tv, ma potete utilizzare tablet, pc e smartphone, allora potete usufruire di Mediaset Play. La piattaforma mette a disposizione dell’utente i suoi contenuti in diretta streaming, quindi potrete seguire tranquillamente la messa in onda.

Il servizio di streaming e on demand è completamente gratuito. Per accedere ad alcune funzionalità all’utente potrebbe essere richiesta la registrazione. Anche quella, però, non richiede alcun pagamento. Infine, il servizio è disponibile sia su iOS che su Android.