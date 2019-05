Ue, in arrivo da Bruxelles la lettera al governo italiano per avere spiegazioni sul debito eccessivo

Lettera Ue Italia debito eccessivo | Bruxelles | Debito italiano

Lettera Ue Italia debito eccessivo – Le voci si rincorrevano ormai da qualche giorno, e alla fine è successo. Bruxelles, passata l’onda delle Elezioni europee 2019, torna alla carica con Roma, e invia una lettera per chiedere spiegazioni sul debito pubblico eccessivo.

È confermato: la lettera Ue arriverà nel pomeriggio di mercoledì 29 maggio.

L’Unione europa ha intenzione di avviare una procedura di infrazione per debito eccessivo. La procedura potrebbe concludersi con una sanzione da ben 3,5 miliardi di euro.

Nell’ultimo anno il debito pubblico italiano ha toccato il 132,2 per cento del prodotto interno lordo. Qui abbiamo spiegato cos’è il debito pubblico, a quanto ammonta quello italiano e perché se ne sta parlando tanto in queste ultime settimane.

Salvini ha già detto che è urgente ridiscutere con le autorità comunitarie i vincoli di bilancio.

Solo alcune settimane fa il vicepremier aveva detto: “Se servirà infrangere alcuni limiti del 3 per cento o del 130-140 per cento, tiriamo dritti”, facendo schizzare lo spread a quota 290.

“Credo che la Commissione europea debba e possa prendere atto che i popoli ieri hanno votato per il cambio e la crescita: quello che è chiaro che non si alzano le tasse, che l’aumento dell’Iva non esiste”, ha detto vicepremier, reduce da un grande successo elettorale.

Lettera Ue Italia debito eccessivo | Il testo della lettera

La lettera contiene l’entità della deviazione dagli impegni 2018 e 2019. Nelle prossime ore verrà reso noto il contenuto esatto del testo della lettera.

La risposta del governo italiano

Bruxelles darà al Governo 48 ore per rispondere. Secondo quanto si apprende, la risposta italiana deve quindi arrivare entro venerdì.