Chelsea Arsenal streaming live e diretta tv: ecco dove vedere la finale dell’Europa League

CHELSEA ARSENAL STREAMING TV – AGGIORNAMENTO 29 MAGGIO 2019 – Questa sera, mercoledì 29 maggio 2019, alle ore 21.00 si gioca a Baku Chelsea Arsenal, l’attesissima finale dell’Europa League 2018-2019.

Quella di quest’anno sarà una finale tutta inglese, o meglio tutta londinese. E non sarà neanche l’unica, visto che sabato 1 giugno a giocare la finale di Champions League saranno altre due inglesi: il Liverpool e il Tottenham.

LA NOSTRA DIRETTA LIVE DI CHELSEA-ARSENAL

Chelsea Arsenal preannuncia un grande spettacolo dal punto di vista del gioco: da una parte la tattica di Maurizio Sarri, dall’altra l’estro di Unai Emery. Chi vincerà?

Dove vedere Chelsea Arsenal in tv? Sky Sport? Rai? Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le informazioni utili e le probabili formazioni.

Chelsea Arsenal streaming | Dove vederla in tv

La finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal andrà in onda sul canale satellitare (e quindi a pagamento) Sky Sport e in chiaro (gratis) su TV8. Telecronaca di Massimo Marianella e commento tecnico di Luca Marchegiani.

Sky dedicherà alla sfida europea un ampio pre e post partita con interviste a tutti i protagonisti, approfondimenti e dibattito in studio con i vari esperti. Il programma sarà condotto da Anna Billò, con Fayna, Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.

Il calcio d’inizio di Chelsea Arsenal è fissato alle ore 21.00

LE INFO SU DOVE VEDERE TUTTE LE PARTITE DELLA SERIE A 2018 2019

Chelsea Arsenal streaming | Dove vederla live

Non potete seguire la partita in tv? Niente panico, la sfida sarà trasmessa anche in streaming live. La finale sarà visibile per gli abbonati Sky su Sky Go, che consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate (anche in qualche paese estero).

Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming. Quali? Ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale.

IL CALENDARIO COMPLETO DELLA SERIE A 2018 2019

Chelsea Arsenal streaming | Gli indisponibili

Ma chi giocherà la finale di Europa League di Baku? Sia il Chelsea che l’Arsenal dispongono di una rosa di livello assoluto, con tante alternative per ruolo che rendono complicato prevedere quali saranno le scelte finali di Sarri ed Emery.

Il Chelsea, ad esempio, dovrà fare a meno di vari infortunati: Loftus-Cheek, Hudson-Odoi, Rudiger, Ampadu. Kanté, invece, è reduce da un infortunio al ginocchio ed è in dubbio. Lo stesso Sarri ha detto che le possibilità che giochi sono del 50 per cento.

Non dovrebbe partire dal primo minuto nemmeno Gonzalo Higuain, pupillo dell’allenatore che però quest’anno non è riuscito a esprimersi (prima al Milan, poi al Chelsea) ai suoi soliti livelli. Per lui solo panchina, il titolare dovrebbe essere Olivier Giroud.

Anche nell’Arsenal sono diversi gli indisponibili. Il primo è il centrocampista armeno Henrikh Mkhitaryan, fuori dalla lista dei convocati perché tra il suo paese, l’Armenia, e l’Azerbaigian (sede della finale) ci sono grosse tensioni.

Accanto all’armeno, mancheranno anche Aaron Ramsey (promesso sposo della Juventus e infortunato), Denis Suárez, Bellerín e Holding.

Chelsea Arsenal streaming | Le probabili formazioni

Ecco quali sono le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Alonso, David Luiz, Christensen, Azpilicueta; Jorginho, Kovacic, Barkley; Hazard, Giroud, Pedro.

Allenatore: Maurizio Sarri

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Monreal, Koscielny, Sokratis; Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Niles; Ozil; Lacazette, Aubameyang.

Allenatore: Unai Emery

Chelsea Arsenal streaming | Come ci arriva il Chelsea

Non è solo una questione di infortuni. Tra le due sfidanti per la vittoria finale dell’Europa League, sicuramente il Chelsea è la squadra che sta un po’ peggio. Non tanto a livello fisico, quanto a livello mentale e motivazionale.

Negli ultimi giorni, infatti, sono state diverse le manifestazioni di un certo nervosismo all’interno della squadra. Tensioni alimentate dal dibattito sul futuro di Maurizio Sarri, dato come sicuro partente a causa di un rapporto non idilliaco con la squadra, la società e i tifosi del Chelsea, e visto come sicuro prossimo allenatore della Juventus dopo l’addio di Massimiliano Allegri.

Qualche giorno fa, hanno fatto il giro dell’Inghilterra (e non solo) le immagini di un Higuain nervosissimo in allenamento, che discute animatamente con i compagni e scaglia il pallone lontano dopo un litigio con lo staff tecnico.

A ciò si aggiunge il video, circolato nell’immediata vigilia della finale di Europa League, durante il quale lo stesso Higuain è protagonista di un brutto intervento ai danni di David Luiz. Con il difensore brasiliano che non la prende bene, litigando con l’argentino. Al termine della scena, vista da tutta la stampa (l’allenamento era a porte aperte), Sarri ha abbandonato nervosamente il terreno di gioco.

Con queste premesse, dunque, il Chelsea è sicuramente leggermente sfavorito per la vittoria finale. Ma si sa, nelle partite secche i pronostici non contano molto. E spesso la squadra vista come svantaggiata è quella che tira fuori la miglior prestazione.

Chelsea Arsenal streaming | Come ci arriva l’Arsenal

Animi completamente diversi invece dall’altra parte di Londra. L’Arsenal arriva a questa finale di Europa League con l’entusiasmo di chi, dopo tantissimi anni (13, per l’esattezza), torna a giocare una finale europea.

Nonostante diverse assenze, quindi, i Gunners si presentano ai nastri di partenza in ottima forma, con in rosa il capocannoniere della Premier League (Pierre-Emerick Aubameyang, 22 reti come Mane e Salah del Liverpool) e con la voglia di vincere.

Soprattutto perché a fine campionato, l’Arsenal è arrivato solo quinto. Dunque, senza vittoria in finale di Europa League, il prossimo anno non giocherebbe in Champions.

Nonostante ciò, secondo i bookmaker i Gunners sono leggermente sfavoriti per la vittoria. Il Chelsea, infatti, in questa edizione non ha mai perso in coppa: per loro, 11 vittorie e 3 pareggi.

Il bilancio degli ultimi dieci precedenti tra Chelsea e Arsenal invece è in perfetta parità: tre vittorie del Chelsea, tre dell’Arsenal e quattro pareggi.