Boston Caccia all’uomo film | Trama | Cast | Trailer | Maratona | Attentato | Rai 2 | Stasera

BOSTON FILM – Questa sera, mercoledì 29 maggio 2019, va in onda su Rai 2 a partire dalle 21.20 il film Boston Caccia all’uomo, pellicola del 2016 diretta da Peter Berg.

Il film è un adattamento del libro Boston strong scritto da Casey Sherman. Al centro del racconto l’attentato alla maratona di Boston, avvenuto il 15 aprile 2013. Un film drammatico e molto avvincente, molto adatto al pubblico di Rai 2, che vede nel cast attori come Mark Wahlberg, Kevin Bacon, Vincent Curatola e John Goodman.

Ma di cosa parla Boston caccia all’uomo? Qual è la trama, il cast e il trailer? Di seguito tutto quello che c’è da sapere sul film in onda stasera in tv su Rai 2.

Boston film | Trama

Il protagonista di Boston Caccia all’uomo è il sergente Tommy Saunders, bravo lavoratore del distretto di Boston ma dal carattere troppo irascibile. Un caratteraccio che gli provoca spesso problemi sul lavoro, con continui scontri con colleghi e superiori che a lungo andare rischiano di compromettere una carriera che si preannuncia brillante.

Un giorno, infatti, Tommy Saunders ha un’accesa lite con un agente di polizia, al quale il sergente rifila un calcio. Un brutto gesto che comporta al protagonista del film Boston caccia all’uomo un declassamento e un duro provvedimento disciplinare.

Tommy viene così spostato a lavorare nel servizio di sicurezza posto all’arrivo della maratona di Boston. Lì Saunders diventa testimone del terribile attentato alla maratona del 2013: due bombe esplodono tra la folla, mietendo vittime e ferendo molte persone.

Il sergente Saunders viene quindi coinvolto dall’FBI per scoprire come sono andate realmente le cose e chi c’è dietro quel terribile attentato. Tommy dichiara di aver visto un uomo sospetto proprio poco prima dello scoppio delle bombe.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza confermano i suoi sospetti: l’uomo si trovava sul logo della strage, la maratona di Boston, insieme al fratello minore. Il loro gesto sarebbe scaturito da futili motivi.

Parte così la caccia all’attentatore, la caccia all’uomo, come recita il titolo dl film stasera su Rai 2, per evitare che l’attentatore possa fare altri danni. Alla fine l’ideatore dell’attentato viene ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, mentre il fratello minore verrà catturato dagli agenti dell’FBI.

Boston film | Cast

Il film Boston Caccia all’uomo del 2016 diretto da Peter Berg vede nel cast attori come Mark Wahlberg, che ha recitato in pellicole di successo come Ted, Cani sciolti, Transformers, The Italian Job e Notte folle a Manhattan.

Kevin Bacon ha partecipato a film come Animal House, Sognando Manhattan e Apollo 13. John Goodman ha recitato in, tra gli altri, Il grande Lebowski, Un’impresa da Dio, Una notte da leoni 3.

Boston film | Trailer

Ecco il trailer del film Boston Caccia all’uomo, stasera in tv su Rai 2 dalle 21.20.

Boston film | Attentato Boston

L’incidente è stato causato da due ordigni piazzati nei pressi dell’arrivo della maratona, in Boylston Street vicino a Copley Square. Le bombe hanno causato la morte di tre persone, ferendone almeno altre 264. Gli ordigni erano costituiti da due pentole a pressione da sei litri, riempite di esplosivo, chiodi, pezzi di ferro e sferette metalliche contenute in borse nere da viaggio il cui timer era probabilmente un orologio da cucina.

Le due bombe sono esplose ad una distanza di 550 piedi (170 metri). Le riprese televisive sul traguardo mostrano un intervallo di circa 12 secondi tra le due esplosioni: la prima è avvenuta al di fuori del negozio Sport Marathon al numero civico 671 di Boylston Street, la seconda circa un isolato dopo. Il cronometro della gara al traguardo stava mostrando il tempo di 04:09:43 al momento della prima esplosione.