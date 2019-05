Partita del Cuore 2019 giocatori | Formazioni | Chi gioca | Ospiti | Ronaldo | Totti | Agnelli

PARTITA DEL CUORE 2019 GIOCATORI – Questa sera, 28 maggio 2019, va in onda su Rai 1 la Partita del Cuore 2019. Tantissimi artisti e campioni si sfidano sul campo dell’Allianz Stadium di Torino per raccogliere fondi per la ricerca.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULLA PARTITA DEL CUORE 2019

Tutto il ricavato dell’evento (sia l’incasso allo stadio, sia la cifra ottenuta tramite gli sms solidali) infatti sarà destinato a Telethon, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e a Fondazione Telethon, impegnate da anni nella lotta contro il cancro e le malattie genetiche rare. Sarà possibile donare, fino al 9 giugno, al numero solidale 45527.

Ma chi gioca stasera? Quali sono i giocatori che prendono parte alla Partita del Cuore 2019? Da una parte la Nazionale Cantanti; dall’altra la Nazionale Campioni per la Ricerca.

IL GOL DI RONALDO

Ecco le formazioni:

NAZIONALE CANTANTI: Buffon, Marcorè, Chiellini, Fabi, Vallesi, Belli, Zanetti, Shade, Briga, Ruggeri, Bova. In panchina: Fede, Einar, Biondo, Casillo, Pintus, Bob Sinclair, Benji, Mezzancella, Todaro, Albi dello Stato Sociale, Oscar degli Statuto, Cois.

NAZIONALE CAMPIONI PER LA RICERCA: Storari, Giletti, Agnelli, Vettel, Albertini, Ronaldo-Schumacher, Elkann John, Totti, Nedved, Leclerc, Pirlo. In panchina: Carone, Andrè, Fontana, Poeta, Di Tanno, Cassani, Di Stefano, Santini, Conticini, Giovinazzi.

Ad allenare la squadra dei Campioni l’ex Pallone d’Oro Michel Platini, aiutato dalla coppia Penta-Claudio Sala.

DOVE VEDERE LA PARTITA DEL CUORE 2019

L’obiettivo di questa 28esima edizione della Partita del Cuore è quello di raccogliere più fondi possibili per la ricerca. Il record, attualmente, appartiene al 2015, quando si arrivò a 2,1 milioni di euro.