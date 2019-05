Governo news 27 maggio | Elezioni europee | Salvini | Di Maio

Le tanto attese elezioni europee si sono appena concluse e gli alleati di governo tirano le somme dopo la pubblicazione dei risultati (qui tutti gli aggiornamenti sulle europee).

Elezioni europee 2019 news 27 maggio | Com’è andato il voto nei 28 paesi membri Ue

La Lega di Matteo Salvini ha guadagnato il primo posto, mentre i 5 Stelle hanno registrato un significativo calo nel gradimento degli elettori italiani, arrivando terzi dopo il Partito democratico.

Salvini news | Europee

“Siamo il primo partito in Italia, adesso si cambia in Europa. In attesa dei risultati definitivi, grazie grazie grazie da tutta la squadra. Grazie Italia useremo bene la vostra fiducia”. Sono state queste le prime parole pronunciate dal leader della Lega Matteo Salvini in un video su Facebook girato in via Bellerio.

Il viceministro ha però rassicurato circa la tenuta del Governo:”Usiamo questi consensi non per regolamenti di conti interni: il mio avversario è la sinistra. Da domani si torna a lavorare serenamente” con gli alleati di governo.

Governo news | Zingaretti

“Molto soddisfatti per l’esito elettorale, la scelta della lista unitaria è stata vincente. Il bipolarismo è tornato a essere centrato sulla presenza del Pd”, è stato il commento del segretario Pd Nicola Zingaretti.

“Salvini emerge come vero leader di un governo immobile e pericoloso. Noi vogliamo costruire l’alternativa a Salvini per essere credibili in vista del voto politico. Il governo esce ancora più fragile per divisioni interne di fronte ai grandi appuntamenti che lo aspettano”.

Governo news | Meloni

“È un risultato straordinario, è il secondo miglior dato di crescita dopo Matteo Salvini, faccio i complimenti a lui. Siamo cresciuti del 50 per cento rispetto alle politiche ed è tutt’altro che scontato”.

La presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha celebrato così i risultati delle elezioni europee, proponendo anche la creazione di un nuovo governo Lega-FdI.

“La prima cosa che balza agli occhi è che Fratelli d’Italia non si dà limiti da oggi, visto questo risultato. La seconda è che c’è un’alternativa possibile, questo gli italiani hanno detto Lega e FdI rappresentano una maggioranza alternativa. Questo è il segnale che hanno dato gli italiani facendo crescere Lega e FdI. Poi spetterà a ciascuno degli attori in campo seguire le indicazioni degli italiani oppure no”.

Di Maio news

Un commento sul risultato del voto è giunto anche dal leader dei 5 Stelle. “Prendo atto che la nostra gente si è astenuta e attende risposte, e noi queste risposte gliele vogliamo dare”.

“Non è la prima volta che attraversiamo un momento di difficoltà, sapremo uscirne come sempre”, ha affermato il vicepremier. “Ad ogni modo restiamo l’ago della bilancia in questo governo”.

Parlando degli errori commessi dai 5 Stelle e che si sono riflessi nei numeri delle europee, commenta così: “Forse al principio siamo stati troppo silenziosi, troppo puri, se questa è una colpa me la prendo. Ma sappiamo di aver fatto tanto, faremo ancora tanto e siamo sicuri che i cittadini lo capiranno”.

“Non cambierà nulla, anzi ripartiamo da oggi. Nessun rimpasto di governo”.