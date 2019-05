Europee 2019 risultati Estonia | Chi ha vinto | Aggiornamenti live | Voti | Seggi

Europee 2019 risultati Estonia | Alle europee in Estonia, il Partito Riformista è in testa, secondo i risultati provvisori, con il 26 per cento, seguito dai socialdemocratici con il 23,3 per cento.

I conservatori euroscettici di Ekre sono soltanto quarti, al 12 per cento, superati dal Partito di Centro (Ke). Ekre, appena due mesi fa, alle elezioni nazionali, era risultato il primo partito. Risultato minimo per Ere, gli alleati del Movimento 5 Stelle, fermi all’1,3 per cento.

