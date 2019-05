Europee 2019 Frosinone capoluogo leghista

Una notizia che lascia un’ulteriore segno in queste elezioni europee: il capoluogo più leghista d’Italia non è al nord ma è terrona.

Frosinone, capoluogo ciociaro, con 96.670 voti al Capitano si attesta la nuova roccaforte del Carroccio. Il partito di Matteo Salvini vola infatti oltre il 40% con più di 95 mila preferenze.

Un successo senza precedenti che non suona tanto imprevisto viste le ultime svolte dell’amministrazione in direzione leghista e la folla che lo scorso 15 maggio ha accolto il ministro a Veroli, nel cuore della Ciociaria.

Sotto una pioggia battente, con il centro storico blindato per l’occasione e la stampa monopolizzata dall’evento, l’unica tappa nel territorio ha colpito nel segno.

L’intervento del ministro è stato chirurgico, teatrale al punto giusto ma soprattutto breve conciso e semplice.

Frosinone il capoluogo più leghista d’Italia | Il sindaco Ottaviani

Fondamentale la manovra del sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani che proprio lo scorso marzo aveva aderito alla Lega con il suo Movimento Italia.

Sulla tappa ciociara, che ha consegnato Frosinone alla Lega, gli amministratori avevano parlato di “orgoglio e gratitudine” per un ministro che “considera allo stesso modo tutti i Comuni al voto”.

Diventa facile perciò l’operazione simpatia in una terra abbandonata per decenni dalla politica, avvelenata nell’ambiente, privata della cultura e dei principali servizi socio-sanitari.

Ospedali chiusi nei piccoli centri, pronto soccorsi allo sbando, immigrazione mal gestita e non integrata, sicurezza cittadina ridotta al minimo, droga che cancella generazioni e stimolo culturale azzerato.

In una situazione del genere le parole di Matteo Salvini vengono accolte come una manna dal cielo e questo ha fatto sì che in queste europee 2019 Frosinone si attesti come capoluogo più leghista d’Italia.

“Matteo sei tutti noi”- si legge sotto la diretta Facebook del comizio. “Grazie per il reddito di cittadinanza; sei unico, ti vogliamo bene, forza capitano… benvenuto in Ciociaria”.

Frosinone il capoluogo più leghista d’Italia | Gli altri partiti

Più che doppiato il Movimento 5 Stelle che comunque è il secondo partito con il 18,52% e 43746 voti. Terzo il Pd con 37932 voti pari al 16,06 %.

Novità ulteriore è data dal sorpasso di Fratelli d’Italia su Forza Italia: la Meloni raggiunge l’8,93% con 21mila e 90 voti mentre gli azzurri sono a 19139 voti pari all’8,10%.

A seguire +Europa con 5024 consensi (2,13%) ed Europa Verde con 4604 voti (1,95%).

La Sinistra si ferma a 2654 voti pari all’1,12%.

