Amici di Maria De Filippi, il vincitore dell’edizione 2019 è Alberto Urso

Amici 2019 vincitore | Finale | 25 maggio

AMICI 2019 VINCITORE – LIVE – Finalmente l’edizione 2019 di Amici di Maria De Filippi ha un vincitore: ad aggiudicarsi il primo posto sul podio del celebre talent show di Canale 5 è Alberto Urso.

Gli altri Premi di Amici 2019:

• Rafael Quenedit Castro ha vinto il Premio Danza, che corrisponde 50mila euro in gettoni d’oro.

• Il Premio Tim è andato ad Alberto Urso, corrispondente a 30mila euro in gettoni d’oro.

• Il Premio per la Critica Tim è andato a Giordana Angi, corrispondente a 50mila euro in gettoni d’oro.

La premiazione è arrivata al termine di una finale densa di spettacolo ed emozioni. Chi erano i quattro finalisti di Amici 2019? A contendersi lo scettro di vincitore, questa sera, erano il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi e i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primo.

Due cantanti e due ballerini, dunque, come spesso accade nel talent show di Canale 5. Il montepremi finale ammonta a 150mila euro in gettoni d’oro (più il trofeo), ma c’è anche un premio speciale per ognuna delle due categorie (canto e ballo) di 50mila euro, sempre in gettoni d’oro.

Amici 2019 vincitore | Gli ospiti della finale

Non c’è stato spazio, nella serata di sabato 25 maggio su Canale 5, soltanto per le sfide tra i quattro concorrenti finalisti di Amici. Ci sono stati infatti anche dei momenti di tenerezza e commozione, come anche di risate e divertimento.

Per quanto riguarda questi ultimi, un grande ruolo lo hanno avuto senza ombra di dubbio i comici Pio e Amedeo, ospiti fissi quest’anno in tutte le puntate del serale di Amici. I due si sono scatenati in monologhi e gag dissacranti, facendo ridere tutto lo studio.

Tra gli ospiti, però, spiccavano anche quattro grandi nomi della televisione Mediaset: Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Alessia Marcuzzi e Silvia Toffanin. Quattro assi, schierati in un’unica serata da Maria De Filippi a sottolineare l’importanza che il suo show ha acquisito nel corso degli anni.

In studio, infine, anche il vincitore dello scorso anno, Irama, che ha presentato il suo ultimo singolo e ha dimostrato come, partendo da un talent del genere, si possa riuscire a sfondare nel mondo della musica. Con l’augurio che succeda anche ai quattro finalisti del 2019.