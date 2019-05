L’Aquila Grandi speranze | Fiction | Rai 1 | Trama | Cast | Streaming

L’AQUILA GRANDI SPERANZE – Il dramma del terremoto dell’Aquila, le macerie, la ricostruzione. Di questo parla la nuova fiction di Rai 1 L’Aquila Grandi speranze, in onda da martedì 16 aprile 2019 in prima serata su Rai 1. Sei puntate intense ed emozionanti, per la serie tv diretta da Marco Risi e creata da Stefano Grasso.

A dieci anni esatti dal terribile sisma, la fiction co-prodotta da Rai Fiction e IdeaCinema racconta la lunga fase della ricostruzione e il coraggio del popolo abruzzese capace di risollevarsi dopo la tragedia di quel 6 aprile 2009 con orgoglio e grande dignità. Un evento che sconvolse non solo l’Aquila ma l’Italia intera.

AGGIORNAMENTO 24 MAGGIO 2019 – Questa sera, venerdì 24 maggio 2019, va in onda la sesta e ultima puntata della fiction L’Aquila Grandi Speranze, che racconta la ricostruzione della città abruzzese. Quale sarà l’epilogo di questa serie dagli ascolti ben poco fortunati?

Silvia, nonostante le sue ricerche sulla piccola Costanza non siano servite a niente, non vuole saperne di arrendersi. A un certo punto, però, ascolta i consigli di una medium e parte per Milano. Franco nel frattempo prosegue le indagini su suo padre, convinto che l’uomo sia colpevole o complice della sparizione di sua figlia.

Riccardo e Gianni, invece, continueranno a pestarsi i piedi a vicenda mentre nel frattempo anche i più piccoli daranno prova della propria personalità.

L’Aquila Grandi Speranze vi aspetta questa sera su Rai 3. Qui tutte le anticipazioni sull’ultima puntata.

AGGIORNAMENTO 17 MAGGIO 2019 – L’Aquila Grandi Speranze è passata a Rai 3 e questa sera, 17 maggio, va in onda la quinta e penultima puntata. La fiction racconta del sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009 e lo fa attraverso la storia dei personaggi che ne hanno dovuto affrontare le conseguenze.

Quali sono le anticipazioni di questo episodio? Vedremo Franco riavvicinarsi forzatamente al padre, Gianni e Riccardo ormai sul punto di rottura ed Elena costretta invece a rapportarsi con un’altra realtà. Trasferitasi a Roma per continuare gli studi, la donna capirà invece che la sua crisi non è dovuta all’area professionale ma soprattutto alle emozioni, i sentimenti che prova per Viviani.

I ragazzi Simone e Margherita, nonostante il divieto dei genitori, hanno rafforzato la loro vicinanza a discapito di Davide, che a sua volta sta vivendo una nuova crisi familiare.

L’Aquila Grandi Speranze vi aspetta questa sera su Rai 3.

AGGIORNAMENTO 7 MAGGIO 2019 – L’Aquila Grandi Speranze non andrà più in onda su Rai 1. La fiction nata per ripercorrere la ricostruzione del capoluogo abruzzese cambia casa. La puntata del 7 maggio prevista in prima serata su Rai 1 è stata posticipata a venerdì 10 maggio su un nuovo canale. Infatti, Aquila Grandi Speranze verrà trasmesso su Rai 3 da oggi in poi.

Il motivo? I bassi ascolti. La Rai non è abituata ai flop, quando si parla di serie televisive: basti pensare ai grandi successi di Montalbano e Il nome della rosa per rendersi conto di come Aquila Grandi Speranze non abbia rispettato i criteri di selezione del canale ammiraglio Rai. Motivo per cui la fiction che racconta della ricostruzione de L’Aquila è stata cambiata di casa.

La quarta puntata della fiction andrà in onda venerdì 10 maggio in prima serata su Rai 3.

AGGIORNAMENTO 30 APRILE 2019 – Questa sera 30 aprile 2019 torna L’Aquila Grandi Speranze con la terza puntata. La fiction Rai continua a srotolare la propria trama, esplorando le storie dei suoi personaggi. Cosa aspettarsi, dunque, da questa terza puntata?

Gianni ed Elena continuano a lottare per la loro città e cercano di convincere i proprietari di Poggio a non vendere i propri terreni. Mentre Gianni dovrà allontanarsi dalla città per questioni lavorative, Elena incontra il giornalista Viviani per portare l’attenzione pubblica sui progetti di Riccardo. Quest’ultimo, infatti, scopre dei problemi di cuore del piccolo Patrick e li sfrutta a proprio vantaggio per richiedere altri terreni.

Nel frattempo, Silvia e Francesco cercano di fare pace anche se la donna non si dà per vinta per la scomparsa della figlia durante la notte del sisma. Di seguito, le anticipazioni nel dettaglio della terza puntata de L’Aquila Grandi Speranze, in onda martedì 30 aprile su Rai 1.

AGGIORNAMENTO 23 APRILE 2019 – Questa sera, 23 aprile 2019, va in onda su Rai 1 la seconda puntata della fiction L’Aquila Grandi speranze, la serie tv realizzata in occasione dei 10 anni dal terremoto del 6 aprile 2009 che ha colpito L’Aquila.

La fiction, ambientata un anno e mezzo dopo il terribile sisma, racconta le difficoltà e l’impegno per la ricostruzione secondo due ottiche diverse: quella degli adulti e quella degli adolescenti. In questa seconda puntata di stasera in primo pieno la ricerca di Silvia e Franco della loro seconda figlia Costanza, scomparsa la notte del terremoto.

A L’Aquila, inoltre, è arrivato l’imprenditore Riccardo De Angelis, apparentemente disposto a impegnarsi economicamente per la ricostruzione. Il suo vero obiettivo, però, è quello di costruire una nuova città. Gianni, resosene conto, farà di tutto per ostacolarlo.

Ma scopriamo tutto quello che c’è da sapere su L’Aquila Grandi speranze, la nuova fiction di Rai 1 in onda per sei puntate da martedì 16 aprile 2019.

L’Aquila Grandi speranze | Trama

La fiction di Rai 1 parte da settembre 2010, a un anno e mezzo dal terremoto che ha colpito L’Aquila. È la storia di un gruppo di ragazzi decisi a fare di tutto per rianimare il centro storico della città abruzzese e del loro confronto con le storie degli adulti.

Franco e Silvia sono ancora alla disperata ricerca della loro figlia Costanza. La notte del terremoto erano scesi insieme a piazza del Duomo, ma poi la ragazza è sparita nel nulla. I suoi genitori non si danno per vinti e non hanno intenzione di arrendersi.

Gianni si riappropria della sua casa nel centro storico e lavora per favorire la ricostruzione della città e far rientrare gli sfollati nelle loro abitazioni. Gianni organizza anche una manifestazione per spingere il governo a riaprire il centro. Intanto un costruttore venuto da Roma porta un’idea piuttosto visionaria, ambiziosa e innovativa per un nuovo sviluppo de L’Aquila.

I ragazzi fanno di tutto per riappropriarsi del centro storico, ancora chiuso e inaccessibile, e che diventa un luogo simbolo dal quale ripartire per ricostruire la propria vita. Per questi giovani di appena tredici anni la zona rossa diventa un luogo da contendersi e trasformare con la propria fantasia.

Davide e Simone, Fabrizio e Patrick vivono il centro de L’Aquila come un grande lunapark a cielo aperto. Ed è proprio questa contrapposizione tra il realismo a volte crudo degli adulti e il gioco e la fantasia dei più giovani a rappresentare il contrasto più forte della fiction L’Aquila – Grandi speranze.

Il valore dell’amicizia, dunque, come elemento fondamentale dopo il tremendo terremoto del 6 aprile 2009. Con la loro voglia di vivere il presente e ricominciare, sono proprio i ragazzi a dare un esempio importante agli adulti.

Un dramma come quello del terremoto raccontato nella fiction di Rai 1 soprattutto attraverso gli occhi di questi adolescenti, che oltre a dover fare i conti con i problemi tipici della loro età, devono affrontare il lutto di un caro scomparso e di una città ancora segnata dalle macerie.

L’Aquila Grandi speranze | Cast

Tanti i grandi attori che recitano all’interno di L’Aquila Grandi speranze, la fiction di Rai 1 diretta da Marco Risi e in onda in prima serata dal 16 aprile 2019. Tra i protagonisti troviamo Giorgio Tirabassi nei panni di Gianni Fiumani e Donatella Finocchiaro nel ruolo di Silvia Merli. Il primo è il direttore del museo nazionale de L’Aquila e leader di un movimento che combatte per accelerare la ricostruzione. La Finocchiaro interpreta una donna che vive con il dolore di non sapere che fine abbia fatto la figlia, persa in quella tremenda notte.

“Silvia è l’emblema della gente aquilana: ha sofferto tanto, ha avuto delle perdite enormi, ma non si arrende e la speranza di ritrovare la figlioletta è sempre viva in lei, anche dopo che la Procura ufficializza la chiusura delle ricerche”, spiega la Finocchiaro.

Nel cast della fiction L’Aquila anche Giorgio Marchesi nel ruolo di Franco Basile, marito di Silvia, psicologo, anche lui distrutto dal dramma che stanno vivendo. Nel cast anche Luca Barbareschi, alias Riccardo De Angelis, costruttore e imprenditore che si trasferisce nel capoluogo abruzzese con la figlia Margherita (Rosa Enginoli) per realizzare il suo sogno di costruire una città nuova accanto a l’Aquila.

Tra gli altri attori citiamo Gisella Burinato nella parte di Maria Sassi, Massimo Foschi che interpreta Pietro, Vanessa Scalera nei panni di Chiara Todini. Duccio Camerini è l’attore che interpreta Mario Bucci, Luigi Iacuzio è invece Marco Ricci.

E ancora Massimo De Lorenzo nei panni di Marcello Fratti, Marcello Mazzarella alias Antonio Lorusso, Francesca Curolo che interpreta Rosanna.

Di seguito il cast completo de L’Aquila fiction di Rai 1 in sei puntate in onda da martedì 16 aprile.

Donatella Finocchiaro – Silvia Merli

Giorgio Marchesi – Franco Basile

Giorgio Tirabassi – Gianni Fiumani

Valentina Lodovini – Elena Fiumani

Luca Barbareschi – Riccardo De Angelis

Rosa Enginoli – Margherita

Gabriele Fiore – Simone

Andrea Pittorino – Davide

Francesca Inaudi – Giulia Rinaldi

Carlotta Natoli – Beatrice

“Sono stato a L’Aquila per la prima volta nella mia vita un anno e mezzo dopo il terremoto, esattamente quando ha luogo la storia del nostro lungo film”, ha dichiarato il regista Marco Risi. “Non conoscevo la città e non sapevo della sua bellezza, potevo soltanto immaginarla: non me ne potevo rendere conto attraversandola a piedi perché era completamente ricoperta dalle impalcature che cercavano di tenerla in piedi come uno scheletro senza muscoli.

Quello che mi impressionò fu il silenzio. Sentivo il rumore dei miei passi che attraversavano la zona rossa presidiata da alcune camionette dell’esercito e avevo la percezione assolutamente nuova di essere solo in una città fantasma”, ha aggiunto Risi.

L’Aquila Grandi speranze | Streaming

Tutte le puntate della fiction L’Aquila Grandi speranze vanno in onda in chiaro su Rai 1 ogni martedì sera alle 21.25, a partire dal 16 gennaio 2019. La serie, diretta da Marco Risi, è composta da sei puntate.

Gli appassionati possono seguire L’Aquila anche via streaming, tramite la piattaforma RaiPlay, nella sezione dirette. Allo stesso modo sempre su RaiPlay, tramite la funzione on demand, sarà possibile recuperare gli episodi già andati in onda in qualsiasi momento.

