GIRO D’ITALIA 2019 DODICESIMA TAPPA – Oggi, giovedì 23 maggio 2019, prende il via la dodicesima (12a) tappa del Giro d’Italia 2019, giunto alla sua 102esima edizione. Che tappa sarà? Vediamo insieme la presentazione, l’altimetria e le difficoltà:

Quella di oggi sarà una tappa complessivamente abbastanza dura. Dopo un avvicinamento di circa 90 chilometri che porta ad un primo passaggio in città e conseguentemente a un primo passaggio del Muro di via Principi di Acaja, la corsa dovrà affrontare la salita di Montoso, il primo GPM di prima categoria del Giro 2019. Si tratta di una salita inedita di 8.9 chilometri al 9.4 per cento (con oltre 6 chilometri sopra il 10 per cento e punte massime del 14 per cento). Da lì discesa veloce su e ultimi 16 chilometri fino a Pinerolo.

Ai 2500 metri dall’arrivo si svolta a sinistra e si sale per via Principi d’Acaja (450 metri al 14 per cento con punte del 20 per cento, su pavé e carreggiata stretta). Poi una discesa ripida e molto impegnativa fino all’abitato di Pinerolo. Ultimi 1500 metri piatti con alcune curve e un breve tratto in lastricato. L’arrivo è posto al termine di un rettilineo largo 8 metri e lungo 350 metri su fondo asfaltato.

Giro d’Italia 2019 dodicesima tappa | Altimetria

Di seguito l’altimetria della dodicesima tappa del 102esimo Giro d’Italia:

Dove vedere il Giro d’Italia 2019 in tv o live streaming? Tutte le tappe del Giro 2019 andranno in onda in chiaro, gratis, su Rai 2 e via satellite su Eurosport.

Giro d’Italia | La classifica al via della dodicesima tappa

Di seguito la classifica dopo l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2019 andata in scena ieri:

CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES ROGLIC Primoz TEAM JUMBO – VISMA 39h 46’ 29” +01’ 50” PETERS Nans AG2R LA MONDIALE 39h 47’ 00” +02’ 21” ROJAS Jose’ MOVISTAR TEAM 39h 47’ 12” +02’ 33” MASNADA Fausto ANDRONI GIOCATTOLI – SIDERMEC 39h 47’ 15” +02’ 36” CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 39h 47’ 18” +02’ 39” ANTUNES Amaro CCC TEAM 39h 47’ 44” +03’ 05” MADOUAS Valentin GROUPAMA – FDJ 39h 48’ 06” +03’ 27” CARBONI Giovanni BARDIANI CSF 39h 48’ 09” +03’ 30” BILBAO LOPEZ Pello ASTANA PRO TEAM 39h 48’ 11” +03’ 32”

