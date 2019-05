EPCC 2019 streaming live e diretta tv: dove vedere il programma di Alessandro Cattelan

EPCC 2019 STREAMING – AGGIORNAMENTO 23 MAGGIO 2019 – Questa sera va in onda la settima e ultima puntata di Epcc, lo show di Alessandro Cattelan in onda oggi 23 maggio 2019 su Sky Uno dalle 21.15.

Due grandi ospiti per questa ultima puntata di E poi c’è Cattelan: si tratta di Alberto Tomba, ex icona dello sci italiano, e l’astronauta Paolo Nespoli.

Come sempre si tratterà di interviste ironiche e irriverenti, in pieno stile Epcc. Qui tutte le anticipazioni dell’ultima puntata di stasera.

Di seguito come vedere la puntata di Epcc.

AGGIORNAMENTO 16 MAGGIO 2019 – Questa sera va in onda la sesta puntata di Epcc, che potrà contare su due ospiti: il primo viene dal mondo del calcio, si tratta di Gianluigi Buffon che parlerà della sua carriera e di un possibile ritorno nel calcio italiano, nonostante oggi sia occupato in Francia.

La seconda ospite è definita un fenomeno del trap italiano: Chadia Rodriguez, milanese di origini marocchine e spagnole che ha lasciato già il segno nel trap.

Questo e tanto altro. Di seguito come vedere la puntata di Epcc.

AGGIORNAMENTO 9 MAGGIO 2019 – Cattelan torna con il suo Epcc anche questo giovedì di maggio con la quinta puntata e tanti nuovi ospiti a entusiasmare il suo pubblico di Sky.

Tra i nomi che spuntano fuori dal cilindro, spicca Giorgio Locatelli, lo chef reduce dall’esperienza di MasterChef che analizzerà le doti culinarie di Cattelan. Il conduttore si spaccerà per aspirante chef nel corso della puntata, sottoponendo i suoi piatti forti al giudizio dello chef.

Un altro attesissimo ospite è Alessandro Borghi, un attore molto amato dal pubblico italiano per le sue diverse interpretazioni in Suburra, Il Primo Re e Sulla mia Pelle. Vincitore del David di Donatello, Borghi parlerà invece della sua misteriosa collaborazione con la band i Backstreet Boys.

Infine, il rapper Salmo entusiasmerà il pubblico con una bizzarra performance per le strade di Milano. Questo ed altro per la quinta puntata di Epcc, in onda su Sky Uno alle ore 21:25.

Qui tutte le anticipazioni della quinta puntata di Epcc

EPCC 2019 STREAMING – Da giovedì 11 aprile 2019 va in onda su Sky Uno la nuova edizione di E poi c’è Cattelan (EPCC), il programma tv condotto da Alessandro Cattelan e in onda tutti i giovedì in prima serata su Sky Uno. Saranno tantissimi gli ospiti del popolare conduttore che si alterneranno alla sua scrivania e che giocheranno con lui.

Dove vedere EPCC 2019 in tv o live streaming? Di seguito tutte le risposte:

EPCC 2019 streaming live | Dove vedere il programma in tv

E poi c’è Cattelan va in onda tutti i giovedì sera alle ore 21,15 su Sky Uno (canale 108 di Sky; 311 o 11 del digitale terrestre).

Le puntate sono registrate nello studio 2 di Rogoredo e prevedono di base un paio di ospiti in studio che si raccontano in veste ironica, allegra e giovanile con il conduttore Alessandro Cattelan. Dopo due chiacchiere spazio ai giochi: dalle corse in auto (a pedali) per i corridoi di Sky ai quiz. Passando per torte in faccia e chi più ne ha più ne metta.

EPCC 2019 streaming live | Dove vedere il programma in streaming

Tutte le puntate di E poi c’è Cattelan possono essere seguite il live streaming tramite la piattaforma (riservata agli abbonati Sky) SkyGO, che permette di seguire tutti i programmi Sky da pc, tablet e smartphone dovunque voi siate.

Sempre su SkyGO, dopo la messa in onda, è possibile recuperare eventuali puntate perse o che volete rivedere. A venirvi in soccorso è infatti il servizio on demand. Con pochi clic quindi non vi perderete neanche 1 minuto dello show di Sky Uno.

