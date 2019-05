Comizio Casapound Genova: scontri tra antifascisti e polizia | In una Genova blindata per il comizio di Casapound (qui tutti gli aggiornamenti) in piazza Marsala è in corso la contromanifestazione degli antifascisti, che stanno tentando di forzare il blocco della polizia per entrare in piazza, tirando oltre le grate antisommossa alcuni fumogeni e oggetti contundenti.

La polizia ha risposto agli scontri con i lacrimogeni.

Il presidio, che ha preso il via dalla Prefettura di Genova, è stato organizzato da Cgil Genova, Anpi Genova, Arci Genova, Comunità di San Benedetto al Porto e Libera Genova.

Al grido di “Genova è antifascista” alcuni dei manifestanti sono avanzati sino al blocco organizzato della polizia, all’altezza di piazza Corvetto, adiacente alla zona dove è in programma il comizio del partito di estrema destra, mentre una parte della Cgil è rimasta in picchetto davanti alla prefettura. In piazza Corvetto sono state effettuate anche delle cariche per disperdere i manifestanti.

Secondo quanto riferito vi sarebbero almeno quattro feriti, tra cui un giornalista de La Repubblica, che ha dichiarato di essere stato picchiato dalla polizia.

In piazza Marsala, intanto, sono presenti una ventina di militanti di Casapound, pronti a partecipare al comizio in vista delle elezioni Europee.

La zona è presidiata da oltre 300 agenti in tenuta antisommossa tra polizia, carabinieri e guardia di finanza.

