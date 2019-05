The Voice of Italy 2019 quinta puntata | Anticipazioni | Team | Giudici

THE VOICE OF ITALY 2019 QUINTA PUNTATA – Simona Ventura è pronta a condurre una nuova puntata di The Voice. Si tratta della quinta Blind Audition in onda questa sera martedì 21 maggio 2019 alle ore 21:20 su Rai 2.

Cosa aspettarsi da quest’ultima Blind Audition? Elettra Lamborghini avrà altri assi nelle maniche da sfoderare? E Morgan qualche altra battuta da profilare nel corso della puntata?

Vediamo insieme quali sono le anticipazioni della quinta puntata di The Voice.

The Voice of Italy 2019 quinta puntata | Anticipazioni

Questa sera le voci del talent show si metteranno alla prova per conquistare gli ultimi posti liberi nei diversi team dei coach. Mentre Morgan ha già concluso la rosa dei suoi possibili talenti, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini e Gue Pequeno sono ancora alla ricerca di altri concorrenti.

Soltanto sei posti per completare le quattro squadre. Una volta completata l’ultima Blind Audition, ogni giudice si riunirà esternamente con il proprio team formato da 14 aspiranti concorrenti e dovrà fare un’ulteriore cernita.

Dei 14 presenti, infatti, ne resteranno soltanto 6 a formare il team.

In totale, le voci che parteciperanno a quest’edizione di The Voice saranno 24. Ventiquattro aspiranti cantanti che procederanno nella gara e accederanno alla fase successiva rinominata “Battle”.

Chi subirà la penitenza che Simona Ventura aveva professato nella prima puntata di The Voice? Secondo la Ventura, il giudice che completerà per ultimo il proprio team dovrà pagare pegno. In che consiste? Nel cantare la hit di uno dei tre giudici (tre perché Morgan ha già completato il suo team e quindi è fuori dalla sfida): Gigi D’alessio la celebre hit di Gue Pequeno “Tuta di Felpa”, Elettra Lamborghini il brano di Morgan “Altrove” e Gue Pequeno “Non dirgli mai” di D’Alessio.

The Voice of Italy vi aspetta questa sera 21 maggio 2019 alle ore 21:20 su Rai 2.

