Diretto a Cagliari ma atterra a Bari: passeggero sardo scatena il caos a bordo | VIDEO

Volo sbagliato Ryanair | Un volo dalla turbolenza tutta particolare. Non in alta quota ma appena dopo l’atterraggio a Bari il panico viene scatenato tra i passeggeri di un volo Ryanair: la causa? Un uomo, di origine sarda, che ha sbagliato velivolo ritrovandosi così in Puglia invece che in Sardegna, a Cagliari.

Propio un cagliaritano, partito da Pisa e originariamente diretto verso la sua città natale, a essere il protagonista di un video di un altro passeggero che su Twitter ha postato la scena a dir poco drammatica.

Una volta accortosi dello sbaglio l’uomo se la prende con il personale di bordo accusandoli di negligenza al momento dei controlli, tutto in toni tutt’altro che pacati ma con urla che hanno spaventato gli altri passeggeri.

“Come avete potuto farmi passare all’imbarco con un biglietto dove c’è scritto Cagliari, ma siete pazzi?”.

Queste le parole ripetute più volte dallo sbadato passeggero che ha richiesto inoltre di essere imbarcato di nuovo, sul volo giusto, a spese della compagnia aerea low cost.

