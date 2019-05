Chiusura radio radicale ricorso lega | La Lega presenterà a breve ricorso contro lo stop per inammissibilità al suo emendamento al decreto Crescita per la proroga della convenzione per Radio Radicale.

Anche il Partito Democratico ha annunciato un analogo ricorso.

Sono stati oltre 540, infatti, gli emendamenti al decreto Crescita, che oggi non hanno superato il vaglio dell’ammissibilità. E tra questi, sono state ritenute inammissibili anche tutte le proposte di proroga della convenzione con il Ministero dello Sviluppo Economico per la storica emittente radicale, a partire dall’emendamento della Lega a firma di Massimiliano Capitanio.

L’esito degli esposti nelle commissioni Bilancio e Finanza della Camera si saprà in serata.

Cosa sta succedendo a Radio Radicale e perché se ne parla tanto