GIORGIO TAMBELLINI CHI È – Negli ultimi tempi si sente parlare spesso di Giorgio Tambellini, il fidanzato di Francesca De André che è entrata nella casa del Grande Fratello come concorrente.

La loro storia d’amore è stata messa in discussione da alcune fotografie che avrebbero ritratto Giorgio in compagnia di una bella donna, quale Roxy. I pettegolezzi hanno fatto il giro dei giornali fino ad arrivare a Francesca, ignara all’interno della casa del Grande Fratello.

Se in un primo momento la gieffina aveva messo in discussione la lealtà del fidanzato, lo scontro con Roxy le ha fatto cambiare idea. Nella stessa sera, è comparso anche Giorgio che ha tentato di rassicurarla.

La verità su Roxy: ecco perché è stata paparazzata col fidanzato di Francesca De André

Archiviata la faccenda, ecco che ne spunta fuori un’altra. Il settimanale Oggi ha pubblicato un nuovo scatto che ritrae Giorgio Tambellini in compagnia di Francesca Gottardi, l’ex fidanzata di Francesco Oppini. Ed è subito scandalo: che Giorgio abbia davvero tradito Francesca De André?

Giorgio, classe 1984, è nato in Toscana e la sua famiglia possiede una rinomata attività di autonoleggio. La sua fama nel mondo dello spettacolo è legata a quella della fidanzata, Francesca De André.

Ad annunciare il loro amore era stata proprio la De Andrè nel salotto di Barbara D’Urso, prima di entrare nella casa del Grande Fratello. “Barbara io ti avevo detto che andavo spesso in Toscana… Ebbene sì, c’è questo ragazzo che si chiama Giorgio ed è toscano. Lui ha 34 anni e in verità ci vediamo da settembre ma l’ho tenuto nascosto perché stavo valutando. È molto simpatico, è un lavoratore che non fa parte del mondo dello spettacolo”, aveva dichiarato la De André.

Giorgio Tambellini ha aperto da poco un account Instagram (nel giorno in cui Francesca è entrata nella casa del Grande Fratello) e il primo post pubblicato è un messaggio rivolto proprio a lei.