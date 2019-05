Previsioni meteo oggi 7 maggio 2019 | Martedì | Italia

PREVISIONI METEO OGGI 7 MAGGIO 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni del tempo? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 7 maggio 2019?

Previsioni meteo oggi 7 maggio 2019 | NORD

Per quanto riguarda il Nord Italia, cielo nuvoloso su Liguria, aree prealpine, appennino settentrionale, coste del Veneto. Possibile qualche debole rovescio.

Nel corso della giornata, poi, è previsto un rasserenamento.

Previsioni meteo oggi 7 maggio 2019 | CENTRO E SARDEGNA

Cielo soleggiato, eccezion fatta per qualche addensamento di nubi sull’area appenninica.

SUD E SICILIA

Al mattino nubi compatte sulla Sicilia settentrionale, la Calabria tirrenica e sulla Puglia centro-meridionale. Schiarite ampie a partire dal pomeriggio.

Cielo sereno altrove, con velature sparse.

Previsioni meteo oggi martedì 7 maggio 2019 | TEMPERATURE

Le minime sono in calo al Nord, sul triveneto, la Sardegna occidentale, Lazio, Molise, Campania, Basilicata tirrenica e Sicilia meridionale. In rialzo, invece, al nord-ovest.

In aumento al centro Italia, in particolare nelle regioni adriatiche. Stazionarie altrove.

VENTI

Deboli al centro-nord e di maestrale su Puglia, Basilicata e rilievi calabresi. In serata è prevista un’attenuazione. Deboli sul meridione.

Previsioni meteo oggi 7 maggio 2019 | MARI



Da molto mosso ad agitato il basso Adriatico e lo Ionio; molto mosso sia il mare che lo stretto di Sardegna, il basso Tirreno, lo stretto di Sicilia e l’Adriatico. Poco mossi o mossi gli altri mari.

IL BOLLETTINO COMPLETO