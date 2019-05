“Mi sono rifiutato di andare ospite da Fabio Fazio”, ha affermato il vicepremier Matteo Salvini durante il comizio elettorale tenuto a Foligno, in Umbria.

“Stasera in tv ci sarà un buco di tre quarti d’ora. Sono l’unico segretario di partito che si è rifiutato”, ha continuato il ministro dell’Interno.

“Mi hanno detto, ‘ma come… fa tre milioni di spettatori’, ma per me la coerenza e i valori valgono di più. Riduciti lo stipendio chiacchierone di sinistra pagato dagli italiani. Riduciti lo stipendio milionario e poi ne riparliamo”, ha incalzato ancora il ministro.

“Vediamo se gli amici dei 5 stelle che sono così sensibili ai risparmi ci aiutano a votare la proposta di legge che dimezza i superstipendi che girano in Rai pagati dal canone degli italiani”.

Sono mesi che si assiste ad un botta e riposta tra il ministro dell’Interno e il conduttore del programma Che tempo che fa.

Salvini continua ad accusare Fazio di ricevere uno stipendio troppo alto per il servizio che svolge, pesando quindi sui contribuenti italiani.

Quanto guadagna Fabio Fazio

L’ultimo messaggio diretto dal ministro contro il conduttore risale al 26 aprile.

“Se volessimo arricchirci faremmo altro. Ecco, se dovessi arricchirmi lavorando di meno nella prossima vita farei il Fabio Fazio, che guadagna in un mese quello che io porto a casa in un anno”, aveva affermato Salvini durante un comizio a Bagheria, in Sicilia.

“Se dovessi arricchirmi lavorando meno nella prossima vita farei il Fabio Fazio” | VIDEO

Non è nemmeno la prima volta che il leader della Lega chiede al conduttore di tagliarsi lo stipendio, ponendola come conditio sine qua non per accettare l’invito a sedersi nello stesso studio con Fazio.

Un rapporto difficile quindi quello tra il padrone di casa di Che tempo che fa e il capo del Viminale. Più volte, proprio a causa di questo scontro, si è sentito parlare di un sempre più probabile – ma mai confermato – addio di Fazio della Rai.

Una rottura che in alcuni casi era presentata come una scelta del conduttore, in altri come una decisione della Rai.

Ad oggi tuttavia non sembra che Fazio lascerà via Mazzini, anche se secondo alcuni rumors riportarti su Il Secolo d’Italia, il conduttore sarebbe in trattativa segreta con Discovery.

Fazio, si legge nel quotidiano, “avrebbe già incontrato i vertici di Discovery a Milano, ma non si sa cosa gli sarebbe stato proposto”.

Se la carriera futura del conduttore resta incerta, è invece molto probabile che non mancheranno nuovi attacchi da parte del ministro dell’Interno.