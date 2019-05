Bandiere blu 2019 | Venerdì 3 maggio 2019 al Cnr sono state annunciate le spiagge vincitrici della Bandiera blu 2019. Sono 18 le bandiere blu 2019 new entry di quest’anno.

In tutto sono 385 le bandiere blu assegnate alle località italiane. Da nord a sud, dal mare ai laghi.

Bandiere blu 2019: l’elenco delle spiagge più belle d’Italia | Dove sono e quali sono

Ad assegnare l’ambito riconoscimento, arrivato alla 33esima edizione, è la ong danese Fee, Foundation for Environmental Education.

“Annunciamo con soddisfazione, anche per il 2019, un aumento di comuni Bandiera Blu, ben 183. Quella di Bandiera Blu è una filosofia dei piccoli passi ma cose molto concrete, che nel tempo determinano il cambiamento”, ha detto Claudio Mazza, presidente della Fee Italia.

Bandiere blu 2019 | In base a cosa vengono scelte le località

Una giuria nazionale danese, con l’aiuto delle Capitanerie di Porto, valuta le spiagge in base sicuramente alla qualità dell’acqua e alla bellezza del paesaggio. Ma anche in base ai servizi offerti.

Per certificare la bandiera blu si segue innanzitutto la norma Uni-En Iso 9001:2015. Vengono prese in considerazione le analisi dell’Arpa (Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente) che vengono effettuate dal ministero della Salute e da quello dell’Ambiente nell’ambito del Programma nazionale di monitoraggio.

In tutto sono 32 gli indicatori che vengono monitorati e che contribuiscono al un “punteggio” finale che determina l’assegnazione della bandiera blu.

Si tratta di un modo per, oltre che certificare la bellezza della località, incentivare i comuni costieri a prestare grande attenzione al loro patrimonio naturale e turistico e valorizzarlo al massimo sanandone le problematiche.

Tra i criteri considerati vi sono la funzionalità degli impianti di depurazione, la gestione degli allacci fognari e la gestione dei rifiuti. Ma anche, la presenza di servizi urbani come piste ciclabili e aree pedonali. O ancora accessi facilitati al mare anche per carrozzine e in generale strutture turistiche adeguate.

Bandiere blu 2019 | Dove e quali sono le spiagge premiate

L’Italia offre l’imbarazzo della scelta, in particolare per quanto riguarda le spiagge e il mare. Ma quale località scegliere? L’elenco delle spiagge bandiera blu è certamente un ottimo indicatore. Mare cristallino, coste alte e frastagliate, sabbia d’oro e tramonti mozzafiato: il paesaggio costiero italiano è variegato e pieno di sorprese.

Ma dove sono e quante sono le spiagge bandiere blu del 2019?

In Italia ci sono quasi 400 spiagge che possono vantare il riconoscimento della bandiera blu, e fanno capo a 183 comuni. Si tratta del 10 per cento delle spiagge scelte a livello mondiale. In tutto sono 73 i paesi che partecipano al riconoscimento, che viene assegnato dal 1987. Inizialmente vi partecipavano solo paesi europei, più recentemente anche extra-europei.

L’Italia ha un buon numero di spiagge bandiera blu sui laghi: 17 in tutto.

La Liguria è la regione con il maggior numero di bandiere blu, ben 30 (di cui 3 nuovi ingressi 2019). A seguire troviamo la Toscana con 19 località, e la Campania, con 18. E poi ancora, Marche con 15, Sardegna con 14, Puglia con 13, Calabria con 11, Lazio con 9, Veneto con 8, Emilia Romagna con 7.

A seguire, 7 bandiere blu sono invece assegnate alla Sicilia, 5 alla Basilicata, 2 al Friuli Venezia Giulia e infine una al Molise.

A questo link è possibile trovare i nomi di tutte e 385 le spiagge italiane premiate con la bandiera blu.

Bandiere blu 2019 | Dove si trovano le new entry 2019

In tutto le new entry di quest’anno sono 18 spiagge appartenenti a 12 nuovi comuni.

Ecco l’elenco delle nuove spiagge bandiera blu del 2019:

Imperia (Liguria)

Riva ligure (Liguria)

Sanremo (Liguria)

Sant’Antioco (Sardegna)

Maruggio (Puglia)

San Nicola Arcella (Calabria)

Villapiana (Calabria)

Villalago, lago di Scanno (Abruzzo)

Anzio (Lazio)

Pozzallo (Sicilia)

Gabicce (Marche)

Pisticci (Basilicata)

Brutte notizie per 4 spiagge, che erano bandiere blu fino all’anno scorso, ma non hanno visto rinnovato il riconoscimento per quest’anno. Si tratta di Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rodi Garganico e Melendugno.