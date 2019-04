PREVISIONI METEO OGGI 19 APRILE 2019 – Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni meteo a Roma? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il meteo di oggi in Italia? Quali sono le previsioni nel dettaglio? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, venerdì 19 aprile 2019?

Previsioni meteo oggi 19 aprile 2019 | NORD

Le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord Italia non sono pessime. Secondo l’Aeronautica Militare, previste molte nubi solo sulle aree alpine e prealpine con isolati piovaschi o rovesci sul settore centro-occidentale ma con tendenza a diradamento dal pomeriggio.

Bel tempo sul resto del nord salvo occasionali passaggi di nubi poco significative e locali addensamenti pomeridiani sulle aree appenniniche.

CENTRO E SARDEGNA

Giornata divisa in due in alcune zone del centro Italia: cielo inizialmente sereno sulle regioni peninsulari, nel pomeriggio però tenderanno a formarsi addensamenti cumuliformi a ridosso dei rilievi appenninici e sulle aree interne dove potrebbero esserci alcuni isolati rovesci. In serata torna il sereno. Velature estese invece sulla Sardegna.

SUD E SICILIA

Cielo sereno al mattino al Sud Italia. Nel pomeriggio previsto un aumento della nuvolosità lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia con possibili brevi rovesci sulla Sila. In serata netto miglioramento salvo qualche velatura sul settore occidentale della Sicilia.

Previsioni meteo oggi venerdì 19 aprile 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in lieve aumento sulla Sardegna; stazionarie nel resto dell’Italia. Massime in leggero calo al nord-ovest, Lombardia e settore occidentale dell’Emilia-Romagna. In rialzo su Campania, Basilicata e Sicilia.

VENTI

Venti moderati orientali sulla Sardegna con locali rinforzi. Moderati settentrionali su Liguria, Puglia e aree Ioniche. Deboli sul resto del Paese.

Previsioni meteo oggi 19 aprile 2019 | MARI



Mari agitati tendenti a molto agitati: mare e canale di Sardegna. Molto mossi: mar ligure occidentale e stretto di Sicilia. Mossi: Tirreno centro-meridionale. Localmente mossi: il settore ovest dello Ionio.

Poco mossi i restanti mari con moto ondoso in aumento sul medio basso Adriatico.

