“Matteo Salvini è il prodotto della depressione, così come Mussolini e Hitler furono il prodotto della depressione tra le due guerre mondiali in Europa”. Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze nel primo governo Tsipras in Grecia e oggi leader del Movimento per la democrazia in Europa (DiEM 25), attacca il leader della Lega e vicepremier italiano.

Varoufakis è capolista in Germania del movimento Domkratie in Europe, che fa parte del suo DiEM25, movimento paneuropeo fondato nel 2016 da lui e dal filosofo croato Srecko Horvat.

Ai microfoni dell’agenzia Agi, poco prima di salire sul palco della manifestazione di Pulse of Europe a Berlino, Varoufakis ha detto la sua sulla crescita dei sovranismi in vista delle elezioni europee di maggio 2019. “Ora – ha dichiarato – abbiamo il fascismo che cresce di nuovo, risultato del fallimento dell’establishment. L’establishment e i Salvini si aiutano a vicenda”.

Nasce l’Internazionale progressista: Sanders e Varoufakis uniti contro i nazionalisti

L’obiettivo del movimento di Varoufakis, invece, è quello di riformare in senso democratico le istituzioni europee. “La mia proposta – ha detto l’ex ministro greco – è un New Deal verde per creare lavoro di buona qualità, lavoro per la transizione energetica verde”.

“L’Europa – ha continuato – si sta disintegrando sotto la pressione dell’austerità, da una parte, e sotto quella dei fascisti, dall’altra. È probabilmente l’ultima elezione del Parlamento europeo in cui abbiamo la possibilità di fare la differenza”.