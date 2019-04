LE IENE PUNTATA 14 APRILE 2019 – Questa sera, domenica 14 aprile 2019, tornano Le Iene, la storica trasmissione di Mediaset in onda su Italia 1 in prima serata (intorno alle ore 21,25) il martedì e la domenica sera.

Di cosa si parlerà nella nuova puntata di questa sera? Quali saranno i servizi principali? Vediamo qualche anticipazione per l’appuntamento del 14 aprile 2019.

Le Iene puntata 14 aprile 2019 | Le anticipazioni

Come al solito, questa sera andranno in onda tanti servizi dai temi più disparati: dalle inchieste agli scherzi ai vip. Ma cosa succederà stasera a Le Iene? Di seguito tutte le anticipazioni della nuova puntata in onda stasera in prima serata su Italia 1:

Lo storico programma di Mediaset tornerà a parlare della strage di Erba: prevista la messa in onda dell’intervista a Rosa Bazzi, condannata all’ergastolo insieme al marito per la strage di 13 anni fa. Cosa avrà detto la donna? Avrà risposto ai tanti interrogativi sorti negli ultimi anni?

Spazio poi a Giulio Golia con lo scandalo del chirurgo a luci rosse, finito sotto processo. La Iena cercherà di entrare in contatto con il medico, ci riuscirà?

Ovviamente, non mancheranno i servizi “leggeri”. Andrà infatti in onda lo scherzo a Marco Mengoni. Il famoso cantante, già vincitore di X Factor e Sanremo, è finito nel mirino de Le Iene che gli hanno “appioppato” ben due “stalker”… Come avrà reagito il cantante?

Appuntamento su Italia 1 questa sera, puntata 14 aprile 2019, a partire dalle 21.25 circa.

