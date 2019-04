La Finlandia offre vacanze a costo zero per insegnare l’arte della felicità

La Finlandia è il paese più felice del mondo e per ben due anni consecutivi. Per voi, potrebbe esserci la possibilità di apprendere qual è il segreto di questo paese e in modo del tutto gratuito. Ma come? Finlandia a costo zero: questo è il progetto per insegnare l’arte della felicità.

Come si fa a essere felici? Chiedetelo a un finlandese, magari può insegnarvelo. Secondo il rapporto di World Happiness Report 2019 delle Nazioni Unite, la felicità in Finlandia si è evoluta negli ultimi dodici anni ponendo l’attenzione su diversi temi: tecnologia, norme sociali, conflitti, politiche governative, generosità, internet e altro ancora.

Ne è emerso che i finlandesi sono rilassati e si godono la vita appieno in una società progressista e tecnologicamente avanzata.

E, in vista della loro serenità, hanno deciso di avviare un’interessante iniziativa: si tratta di Rent a Finn, affitta un finlandese.

Mentre nel resto del mondo le persone vanno in terapia dinanzi le difficoltà, un finlandese preferisce indossare un paio di stivali e immergersi nel verde del bosco. Otto finlandesi hanno deciso di proporsi come “guide della felicità” per divulgare il loro speciale segreto: un legame con la natura è quello che serve per riscoprire la felicità.

I finlandesi non sono felici di vivere nel paese più felice del mondo

Finlandia a costo zero. Petri, Linda e Niko, Juho, Timo, Hanna, Katia, Esko, Laura e Joni. Otto finlandesi che metteranno a disposizione la propria casa e i propri segreti per otto fortunati che vagano alla ricerca della felicità. I finlandesi coinvolti ospiteranno otto persone per tre giorni a titolo gratuito, facendoli vivere nel proprio mondo ed esplorando il contatto con la natura. Il viaggio è previsto per l’estate 2019.

Come funziona Rent a Finn? Basta visitare il sito web ufficiale dell’iniziativa (partita il 18 marzo) entro il 21 aprile 2019 e seguire tre punti guida. Prima di tutto, bisogna registrare un breve video e spiegare chi siete, qual è il vostro legame con la natura e perché vorreste visitare la Finlandia.

Una volta realizzato questo primo step, dovrete compilare la domanda sul sito allegando il video (seguendo con attenzione le istruzioni presenti sul modulo). Visit Finland assegnerà ai candidati più idonei una delle guide iscritte al programma. Chiunque verrà selezionato, sarà contattato personalmente.

Volete controllare l’equilibrio della vostra vita? Il sito di Rent a Finn mette a vostra disposizione un test (elaborato da Hintsa Performance) per valutarlo. Una volta effettuato, riceverete in cambio un rapporto personale corredato di consigli su come ridurre lo stress.