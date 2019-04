“I tifosi dell’Ajax hanno disturbato la Juventus con fuochi e botti. L’approccio è stato quasi partenopeo…”. Bufera su Ilaria D’Amico, che, in occasione del match di Champions Leage Ajax-Juventus, si lascia scappare un commento che proprio non è piaciuto ai tanti napoletani abbonati a Sky.

La presentatrice sportiva si riferiva ai tifosi della squadra olandese che, prima della partita, avevano tentato di disturbare i giocatori della Juventus andando davanti all’hotel in cui i calciatori bianconeri alloggiavano.

I social, però, non hanno gradito affatto l’infelice gaffe di Ilaria D’Amico e hanno attaccato senza pietà la giornalista. “Arriva il momento in cui è importante che un amico, un parente, un congiunto, al limite un portiere ti dica “senti, davvero, forse è meglio basta così”. Chissà se Ilaria D’Amico ha quell’amico”, scrive un utente su Twitter.

“Ilaria D’Amico in diretta su Sky nel prepartita di Ajax-Juventus sui tifosi olandesi che ieri notte hanno fatto casino sotto l’albergo della Juve ‘Approccio quasi partenopeo, triccheballacche quello dei tifosi di casa’ Supponente, offensiva, senza pudore, inadeguata vergogna!”, si legge in un altro commento.

“Le parole di stasera di Ilaria D’Amico sono imbarazzanti, degradanti e offensive nei confronti di chi vive sulla sua pelle i danni dei favori arbitrali a questa squadra infame”, scrive qualcun altro. “Comunque Ilaria D’Amico ha ragione. È proprio vero che ogni napoletano gira per strada con le triccheballacche. Così come è vero che suoniamo il mandolino, portiamo tutti un cornetto rosso, mangiamo 10 pizze al giorno e giriamo canticchiando ‘O sole mio”, scrive ironico un altro utente.

In molti attaccano direttamente Sky, che dovrebbe prendere provvedimenti contro la presentatrice, e annunciano di disdire l’abbonamento: “Ilaria D’Amico non è nuova a gaffe clamorose e a rovinose cadute di stile. Mi chiedo quando Sky dovrà ancora aspettare per metterla alla porta come è stato fatto con Massimo Mauro. Con calma, mi raccomando”.

“Pagare tanti soldi per essere insultati è fuori luogo”, si legge ancora. “Signora D’Amico è così triste pagare una televisione per sentirsi poi offendere gratuitamente, i colori partenopei, il triccaballacche hanno emozionato il mondo intero”, scrive un altro utente.

Anche i profili social della presentatrice Sky sono stati presi d’assalto dai napoletani, che hanno insultato Ilaria D’Amico.

Ora i napoletani attendono delle scuse. Chissà se Ilaria D’Amico sarà disposta a farle.

