Ultimi sondaggi oggi – Secondo il sondaggio realizzato dall’Istituto SWG per il telegiornale La7, l’alleanza Lega-M5s continua a perdere consensi arrivando sotto la soglia del 54 per cento. Un risultato decisamente inferiore a quello di alcuni mesi prima, quando i due alleati erano oltre il 60 per cento. [qui tutti gli ultimi sondaggi].

Il sondaggi ha rivelato che la Lega continua però ad essere primo partito in Italia con il 31,8 per cento delle preferenze, registrando così un calo dell’1,1 per cento rispetto alla settimana precedente.

Anche il Movimento 5 Stelle segna una perdita dello 0,2 per cento: un calo meno significativo rispetto a quello dell’alleato d Governo, ma che indica un crollo costante nelle preferenze.

Il dato più significativo dei sondaggi SWG riguarda l’avanzata del Partito Democratico, che guadagna un +1,3 per cento, arrivando così a competere con i pentastellati per il secondo posto.

Attualmente infatti i dem sarebbero a 22,1 contro il 22 del Movimento.

Nel centro destra il partito più forte dopo la Lega resta Forza Italia con l’8,9 per cento delle preferenze, seguito da Fratelli d’Italia al 4,9 per cento.

A sinistra invece troviamo +Europa con Italia in Comune di Pizzarotti al 3,1 per cento, la Sinistra formata da Sinistra italiana e Rifondazione al 2,9, mentre Potere al popolo arriva all’1,1 per cento perdendo lo 0,2 rispetto ai rilevamenti di una settimana fa.

L’indagine è stata realizzata tra il 3 e l’8 aprile con tecnica mista Cati, Cavi e Cami su un campione di 1500 persone.