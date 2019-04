Giulio Centemero a Ggutt: “Ecco perché investire in Italia”

Il deputato e tesoriere della Lega Giulio Centemero ha spiegato a Ggutt, hub di innovazione e design, perché è importante per gli investitori stranieri guardare al mercato italiano.

Come affermato da Centemero, investire in Italia è vantaggioso perché le misure approvate dal Governo a suo parere incentivano l’innovazione, favorendo il settore finanziario e le start up.

Centemero nomina anche le riforme in materia di tasse dell’esecutivo Lega-M5s, illustrando così i vantaggi che gli investitori stranieri possono incontrare nel momento in cui decidono di investire in Italia.