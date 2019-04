ISOLA DEI FAMOSI ANTICIPAZIONI 1 APRILE – Tutto pronto per la finalissima dell’Isola dei Famosi. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi terminerà con la puntata di lunedì 1 aprile 2019.

In gara, sono rimasti cinque naufraghi e soltanto uno di loro porterà a casa la vittoria dopo mesi di fame e dispute sull’isola più chiacchierata della tv.

Anche per quest’ultimo appuntamento, a commentare con la Marcuzzi in studio ci saranno Alba Parietti e Alda D’eusiano, con le esilaranti incursioni della Gialappa’s Band e Alvin come di consueto in collegamento (ma questa volta non più dall’Honduras, bensì da Milano 2).

Vediamo cosa ci attende per la finalissima dell’Isola dei Famosi 2019.

Isola dei Famosi anticipazioni 1 aprile | La finale

Sarah Altobello, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Luca Vismara: questi sono i cinque naufraghi ancora in gioco che si spostano dalle spiagge di Cayo Paloma per raggiungere la tradizionale cornice urbana di Milano 2 per la finalissima del reality.

La puntata aprirà le danze con le nomination: chi tra Sarah Altobello e Aaron Nielsen dovrà abbandonare il gioco a un passo dalla vittoria? A sceglierlo sarà il pubblico tramite televoto che, di conseguenza, scartandone uno proclamerà l’altro quarto finalista dell’Isola dei Famosi.

Una volta avuto il gruppo definitivo dei finalisti, i rimanenti naufraghi dovranno cimentarsi in una prova acquatica. Il migliore potrà scegliere due dei compagni da mandare in nomination. Così, anche il secondo eliminato della serata si unirà in studio agli altri naufraghi Kaspar Capparoni, Stefano Bettarini, Riccardo Fogli e Soleil Sorgè, di recente ritorno dall’Honduras.

I tre naufraghi in gara dovranno affrontare un’altra prova: questa volta dovranno confrontarsi con l’apnea e il migliore eviterà la nomination lampo, rispetto agli altri due. Chi resterà in gioco, dovrà affrontare un ultimo televoto che poi proclamerà il vincitore di questa quattordicesima edizione dell’Isola de Famosi.

Chi riuscirà a superare tutte le prove in questa fase finale? E chi verrà proclamato vincitore?

Non ci resta che sintonizzarci tutti quanti il 1 aprile alle ore 21:25 su Canale 5 per scoprire chi si aggiudicherà la vittoria dell’Isola dei Famosi 2019.