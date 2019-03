L’intervista di Fabio Fazio, per il suo programma Rai Che tempo che fa, al presidente francese Emmanuel Macron ha fatto storcere il naso a molte personalità, soprattutto del mondo politica. L’ultima a commentare l’episodio è stata proprio la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

Ospite nella trasmissione Mediaset Dritto e Rovescio, condotta da Paolo Del Debbio, dopo aver parlato della questione del Franco francese e della presunta speculazione nei paesi africani ha affermato: “Fabio Fazio a Macron poteva chiedere questo (liberare l’Africa dallo sfruttamento europeo, ndr) quando è andato lì a fare 1.042 volte sì con la testa davanti al presidente francese”.

Poi, come se non bastasse, la presidente del partito di destra ha scritto su Twitter: “Mi vergogno che un conduttore della tv di stato italiana pieghi la testa davanti a # Macron senza fargli domande su neocolonialismo e # FrancoCfa. La soluzione non è spostare l’Africa in Europa, ma liberarla da chi la SFRUTTA. Il # 26maggio in Europa, CAMBIAMO TUTTO! # StopFrancoCFA”.

Di seguito il video pubblicato dalla stessa Meloni sui social.

