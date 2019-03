“Quando avrò 75 anni, nel 2078, come spiegherò ai miei nipoti quello che avete fatto al pianeta?”. È questa una delle frasi tratte dal libro La nostra casa è in fiamme. La mia battaglia contro il cambiamento climatico scritto da Greta Thunberg, l’attivista ambientale di 16 anni che negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé in tutto il mondo.

Greta, di origini svedesi, ha stilato la sua prima opera con l’aiuto dei genitori e della sorella. In Italia sarà pubblicata da Mondadori.

Ma chi è Greta Thunberg? La ragazza lo spiega nel suo romanzo. Fin da piccola ha abbracciato la causa ambientalista. Poi, dal 20 agosto 2018, ha iniziato a scioperare tutti i venerdì davanti al Parlamento svedese. La sua una protesta “silenziosa” contro l’indifferenza dei potenti verso la questione climatica.

I discorsi all’Onu e al Forum di Davos, il lancio del movimento Fridays for Future. Greta a soli 16 anni ha già fatto moltissimo. Ora anche un libro, dove ha scritto: “Ci troviamo di fronte a una catastrofe. Voglio che proviate la paura che provo io ogni giorno. Voglio che agiate come fareste in una situazione di crisi. Come se la vostra casa fosse in fiamme. Perché è quello che sta succedendo”.