FORMULA 1 2019 PILOTI – Riparte una nuova stagione di Formula 1 e ancora una volta tutti i piloti e tutte le scuderie del mondiale vanno all’inseguimento di Lewis Hamilton, campione del mondo in carica e vincitore di 4 degli ultimi 5 campionati, su Mercedes (campione costruttori invece da 5 stagioni di fila).

Anche quest’anno il parco piloti della Formula 1 è composto da 20 atleti: per qualcuno è il debutto ufficiale, per altri è un ritorno. Alcuni nomi, invece, sono ormai una certezza per il mondo dell’automobilismo. I piloti Ferrari (Sebastian Vettel e Charles Leclerc) e i piloti Mercedes (oltre a Hamilton, Valtteri Bottas), ovviamente sono i maggiori candidati alla vittoria finale.

Come accaduto già all’inizio della stagione scorsa, non ci sono nuove scuderie al via. A sfidarsi e contendersi i titoli piloti e costruttori saranno sempre gli stessi dieci team del 2018.

Il calendario della Formula 1 2019

Formula 1 2019 piloti | L’elenco

Ma chi sono dunque i piloti della Formula 1 2019? Vediamo insieme l’elenco dei nomi, con accanto le rispettive scuderie.

Lewis Hamilton (Mercedes)

(Mercedes) Valtteri Bottas (Mercedes)

(Mercedes) Sebastian Vettel (Ferrari)

(Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari)

(Ferrari) Max Verstappen (Aston Martin Red Bull Racing)

(Aston Martin Red Bull Racing) Pierre Gasly (Aston Martin Red Bull Racing)

(Aston Martin Red Bull Racing) Carlos Sainz (McLaren F1 Team)

(McLaren F1 Team) Lando Norris (McLaren F1 Team)

(McLaren F1 Team) Nico Hülkenberg (Renault Sport F1 Team)

(Renault Sport F1 Team) Daniel Ricciardo (Renault Sport F1 Team)

Formula 1 2019 piloti | E ancora:

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing Team)

(Alfa Romeo Racing Team) Andrea Giovinazzi (Alfa Romeo Racing Team)

(Alfa Romeo Racing Team) Sergio Pérez (Sportpesa Racing Point)

(Sportpesa Racing Point) Lance Stroll (Sportpesa Racing Point)

(Sportpesa Racing Point) Robert Kubica (Williams-Mercedes)

(Williams-Mercedes) George Russel (Williams-Mercedes)

(Williams-Mercedes) Daniil Kvyat (Toro Rosso)

(Toro Rosso) Alexander Albon (Toro Rosso)

(Toro Rosso) Romain Grosjean (Haas F1 Team)

(Haas F1 Team) Kevin Magnussen (Haas F1 Team)

Dove vedere le gare di Formula 1 2019 in streaming

Formula 1 2019 piloti | Chi sono

Sono tre i piloti al debutto assoluto in Formula 1 quest’anno: Lando Norris (McLaren Renault), Alexander Albon (Toro Rosso Honda) e George Russell (Williams Mercedes).

La Mercedes ha confermato entrambi i piloti: il campionissimo Lewis Hamilton e il finlandese Valtteri Bottas. Per quanto riguarda la Ferrari, a Sebastian Vettel è stato affiancato il giovanissimo Charles Leclerc, lo scorso anno in Sauber. Il monegasco prende il posto di Kimi Raikkonen, passato all’Alfa Romeo.

La competizione, inoltre, è arricchita dal ritorno tra i piloti titolari di Robert Kubica (con la Williams-Mercedes), che lo scorso anno era pilota di riserva della stessa scuderia. Il polacco ha corso 76 Gran Premi in carriera in Formula 1, prima del tragico incidente avvenuto nel 2010 durante una gara di rally che lo ha costretto a lasciare per anni la massima competizione di automobilismo. Accanto a lui, in scuderia, anche George Russell, vincitore del mondiale di Formula 2 2018.

Il mondiale, inoltre, perde Fernando Alonso, che si è ritirato ufficialmente nel 2018 ed è rimasto come collaudatore e consigliere della McLaren.

C’è anche un italiano, quest’anno, in Formula 1: Antonio Giovinazzi, originario di Martina Franca, che corre con l’Alfa Romeo. Un italiano titolare di una monoposto, in Formula 1, mancava dal 2011, se si esclude Daniel Ricciardo, pilota della Renault che ha origini italiane, ma è australiano.