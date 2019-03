Live non è la D’Urso anticipazioni | Terza puntata | 27 marzo | Ospiti

LIVE NON È LA D’URSO ANTICIPAZIONI – Nuovo appuntamento con lo show di Barbara D’Urso su Canale 5: torna “Live“, la trasmissione della regina del pomeriggio di Mediaset approdata in prima serata. Questa sera, mercoledì 27 marzo, va in onda la terza puntata di “Non è la D’Urso“. Tanta attesa per i fan di Carmelita, pronti a un’altra lunga serata all’insegna dell’intrattenimento, delle interviste e dei grandi ospiti che si susseguono in studio.

Live ripropone infatti temi e personaggi cari alla conduttrice napoletana e al suo pubblico, dal gossip alla cronaca rosa, con i vip più amati che si raccontano nel salotto di Barbara D’Urso.

Tutto quello che c’è da sapere su Live – Non è la D’Urso

Ma Live Non è la D’Urso è anche altro, come doveroso per una prima serata di Canale 5. La novità principale rispetto ad altri programmi come Domenica Live sta nella forte interazione con il pubblico da casa. Grazie alla app di Mediaset Play, infatti, gli utenti possono dare in tempo reale il proprio giudizio sugli ospiti e gli opinionisti in studio, esprimendo i propri “mi piace” e i “non mi piace”. Alla fine del dibattito, la presentatrice darà i risultati definitivi del live sentiment.

Anche questa sera ci saranno tanti ospiti che faranno discutere. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni della terza puntata, in onda mercoledì 27 marzo 2019.

Live non è la D’Urso anticipazioni | Ospiti terza puntata

Nelle passate settimane vari ospiti hanno infiammato lo studio di Barbara D’Urso, facendo impazzire i social. Tra questi sicuramente Fabrizio Corona, Wanna Marchi e Stefania Nobile, Al Bano e Loredana Lecciso.

La grande protagonista della puntata di oggi, 27 marzo, è sicuramente Asia Argento. L’attrice sarà protagonista dell’accesissimo “uno contro tutti”. Asia negli ultimi mesi è stata al centro delle cronache diventando la grande accusatrice del produttore cinematografico Weinstein. A sua volta poi la figlia di Dario è stata travolta dalle polemiche in seguito alle accuse del giovane collega Jimmy Bennet.

Ma non solo. L’attrice parlerà anche delle sue vicende sentimentali, come la recente e breve relazione con Fabrizio Corona.

Nel salotto della D’Urso arriverà poi Marco Carta, che proprio in una puntata di Domenica Live aveva fatto il suo coming out. Nel corso dell’appuntamento di questa sera ci sarà un intenso dibattito sul tema dei diritti civili, in vista del prossimo Congresso mondiale delle Famiglie di Verona.

Al confronto parteciperanno anche Imma Battaglia ed Eva Grimaldi. Ma gli ospiti della terza puntata di Live Non è la D’Urso non finiscono qui. Ci saranno infatti anche Cristiano Malgioglio ed Iva Zanicchi, i quali, secondo i rumors, potrebbero annunciare la loro presenza al Grande Fratello 16, condotto sempre da Carmelita, nel ruolo di opinionisti.

Infine, tra gli ospiti della puntata del 27 marzo di Live anche le gemelle dello scandalo, Silvia e Eveline Dellai, che hanno deciso di intraprendere una carriera nel mondo del porno, ma dichiarano che il loro mito è Papa Francesco.

Insomma, un grande parterre. Non ci resta che aspettare le 21.20 e sintonizzarci su Canale 5.

Dove vedere Live non è la D’Urso in streaming