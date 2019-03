Stasera in tv 26 marzo 2019 prima serata | Oggi in tv | Film stasera | Programmi | Guida | Italia – Liechtenstein | #cartabianca | Il diavolo veste Prada | Le Iene Show | Di Martedì

Cosa c’è stasera in tv 26 marzo 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di martedì 26 marzo 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 26 marzo 2019:

Stasera su Rai 1:

20:00 – TELEGIORNALE

20:30 – Parma. Calcio: Qualificazioni Campionati Europei 2020 Italia – Liechtenstein

23:05 – Porta a Porta

23:25 – Porta a Porta

Stasera su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Il Collegio

23:30 – Giovani e Londra

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – #cartabianca

00:00 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 26 marzo 2019 su Rai 4

20:45 – Just for Laughs XIII ep.7

21:10 – Dragon

22:59 – L’Impero e la Gloria – Roaring Currents

00:58 – Wonderland pt.25

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – IL DIAVOLO VESTE PRADA – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – IL DIAVOLO VESTE PRADA – 2 PARTE

23:32 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

20:35 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – MI PIACE GUARDARE

21:25 – LE IENE SHOW

01:05 – I GRIFFIN – HOLLYWOOD A LUCI ROSSE

01:30 – I GRIFFIN – IL PRESIDENTE

Stasera in tv 26 marzo 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – IL SEGRETO – 1913 – 1aTV

22:30 – UNA VITA – 673 – 1aTV

23:30 – CONFESSIONE REPORTER

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY XI – L’EROSIONE DELLA CONFIDENZA

20:35 – THE BIG BANG THEORY XI – LE RIPERCUSSIONI DEI FESTEGGIAMENTI

21:00 – POINT BREAK – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – POINT BREAK – 2 PARTE

23:15 – TRANSPORTER 3 – 1 PARTE

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Vita da strega

20:35 – Vita da strega

21:10 – Hercules: Il guerriero

23:00 – Snowpiercer

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Il divo

23:05 – La sedia della felicità

00:45 – 88 minuti

Stasera su Cine Sony:

21:05 – Regole d’onore

23:25 – Home of the Brave – Eroi senza gloria

01:25 – Il marito

Stasera in tv 26 marzo 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – FIGLIO DI THUNDER – I PARTE

21:00 – CACCIA SPIETATA

23:18 – UN UOMO CHIAMATO CHARRO

Stasera su Tv8:

20:30 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Ritorno a Cold Mountain

00:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

01:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Stasera su Italia 2:

20:15 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – VIETATO SOGNARE

20:45 – TUTTI ALL’ ARREMBAGGIO! ONE PIECE – CAPITANO ORANGUTAN

21:10 – 2 BROKE GIRLS – E IL MAGICO MONDO DI BABBO NATALE

21:35 – 2 BROKE GIRLS – E LA CRUDA REALTA’

22:00 – 2 BROKE GIRLS – E LA VENDITA A SORPRESA

22:24 – NEW GIRL I – CAMPANELLE

22:55 – NEW GIRL I – LE REGOLE DEL SESSO

Stasera in tv 26 marzo 2019 su La 5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:24 – L’ISOLA DEI FAMOSI

01:10 – L’ISOLA DEI FAMOSI EXTENDED EDITION

Stasera su Cielo:

20:15 – AFFARI DI FAMIGLIA

20:45 – AFFARI DI FAMIGLIA

21:15 – BERNARD & DORIS – COMPLICI AMICI

23:15 – SEX FOR 5 EURO

Stasera su Nove:

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Il giorno in piu’

23:30 – Cucine da incubo Italia – All’Archetto

00:15 – Cucine da incubo Italia – El Paso Ranch

Stasera in tv 26 marzo 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – DiMartedì

00:50 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7D:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Private Practice

00:55 – La mala educaxxxion

Stasera su Real Time:

20:05 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Primo appuntamento – 1^TV

22:25 – Il salone delle meraviglie – 1^TV

22:55 – Il salone delle meraviglie – 1^TV

23:25 – Primo appuntamento

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN L’amore all’epoca dei draghi

21:30 – SHERLOCK L’ultimo giuramento

23:15 – TOP GEAR 14′ Stagione Ep.5

00:15 – TOP GEAR 14′ Stagione Ep.6

Stasera in tv 26 marzo 2019 su Sky Uno

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Cuochi d’Italia

22:05 – Cuochi d’Italia

22:55 – MasterChef Italia

00:10 – MasterChef Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Quo Vado?

22:50 – Il ritorno dell’eroe

00:25 – Codice Unlocked