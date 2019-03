Italia-Finlandia streaming e diretta tv: ecco dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

ITALIA FINLANDIA STREAMING – Questa sera, sabato 23 marzo 2019, alle ore 20,45 l’Italia di Roberto Mancini torna di nuovo in campo. La Nazionale sfida alla Dacia Arena di Udine la Finlandia nella prima gara del girone J delle qualificazioni a Euro 2020. Partita dunque molto importante per gli azzurri alla ricerca del riscatto dopo le recenti grandi delusioni.

Per l’occasione Mancini ha diramato una lunga lista dei convocati. Eccoli:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Mattia Perin (Juventus), Salvatore Sirigu (Torino)

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Alessandro Florenzi (Roma), Armando Izzo (Torino), Gianluca Mancini (Atalanta), Cristiano Piccini (Valencia), Alessio Romagnoli (Milan), Leonardo Spinazzola (Juventus)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Cagliari), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Stefano Sensi (Sassuolo), Marco Verratti (PSG), Nicolò Zaniolo (Roma)

Attaccanti: Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Roma), Vincenzo Grifo (Friburgo), Ciro Immobile (Lazio), Moise Kean (Juventus), Kevin Lasagna (Udinese), Leonardo Pavoletti (Cagliari), Matteo Politano (Inter), Fabio Quagliarella (Sampdoria)

Dove vedere Italia Finlandia in tv? Rai? Sky Sport? Dazn? In streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

Italia Finlandia streaming | Dove vederla in tv

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Italia e Finlandia va in onda in chiaro, completamente gratis, su Rai 1.

Previsto un ampio pre e post partita con l’intervento di diversi esperti e commentatori.

Calcio d’inizio previsto per le ore 20,45.

La telecronaca è affidata ad Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Italia Finlandia streaming | Dove vederla in live streaming

La gara tra Italia e Finlandia sarà trasmessa anche in live streaming gratis tramite la piattaforma del servizio pubblico, RaiPlay. Per seguire la partita bisognerà effettuare dei semplici passaggi: registrarsi (mail o social), cliccare su dirette (vedi menù a tendina sulla sinistra) e poi su Rai 1. Fatto? Perfetto, ora godetevi lo spettacolo.

Italia Finlandia streaming | Probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Immobile, Kean. Ct: Mancini.

Finlandia (4-4-1-1): Hradecky; Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Tuominen; Pukki. Ct: Kanerva.

Italia Finlandia streaming | Le parole di Mancini

“Il calcio di oggi è molto più equilibrato rispetto a tanti anni fa, lo dimostrano i mezzi flop di Argentina (ko contro il Venezuela) e Portogallo (pareggio per 0-0 contro l’Ucraina). Dobbiamo stare attenti”, ha detto il ct dell’Italia

Questa sera partirà titolare il giovane Kean, classe 2000: “Ha grandi doti, penso sia un predestinato. Migliora sempre e penso che possa diventare un calciatore importante.Ha ottime chance, ha 19 anni e possiamo aspettarci delle ottime cose. Anche errori, certo, ma credo che sia la strada giusta”, ha detto Mancini. “Deve giocare con gioia e spensieratezza, tranquillo. Chiaramente potrà fare qualche errore ma lo abbiamo messo in preventivo”