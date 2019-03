Una studentessa in bikini in un folle momento dello spring break americano.

Questo video è stato girato in Texas a South Padre Island da Keegan Burkhardt. L’università del Kansas ha organizzato un’enorme festa per lo spring break ed è proprio in questa occasione che una studentessa, incitata dai compagni, ha deciso di salire sul pennone con la bandiera del proprio ateneo.

Ma per lei non è finita benissimo: l’asta si è piegata e lei è caduta a terra (tra le risate degli altri). Fortunatamente la protagonista ne è uscita illesa.

Le università americane si fermano all’inizio della stagione primaverile per il cosiddetto “spring break”: è proprio questo il momento in cui gli studenti spesso organizzano brevi vacanze con gli amici e in cui si lasciano più andare. Ogni anno capita di assistere a stranezze, risse, incredibili sbronze di gruppi di studenti.

Oltre che rilassarsi, durante lo spring break i ragazzi cercano anche delle occupazioni stagionali perché negli Stati Uniti andare al college non garantisce più un lavoro ben pagato. Anzi, a causa dei debiti studenteschi il college può addirittura diventare un rischio. (Qui spieghiamo perché)

