Il presidente francese Emmanuel Macron, in seguito al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, è intervenuto sull’intesa del memorandum fra Italia e Cina, dicendo che: “la Cina è un rivale sistemico” e al contempo “un partner economico” dell’Unione europea.

Macron ha anche apprezzato il documento della Commissione europea, sostenendo che “il tempo della ingenuità europea è finito”.

Le parole di Macron giungono nel giorno della visita del presidente cinese Xi Jinping in Italia.

In questo articolo abbiamo spiegato Cosa prevede il Memorandum of Understanding per la Nuova via della seta. La Nuova Via della Seta è il dibattuto progetto miliardario cinese volto a rinnovare le infrastrutture stradali e portuali in Italia, tra le altre cose.