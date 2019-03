Era un giorno di festa e la bambina, proprio come tante altre della sua età, era uscita per recarsi nella piazza del suo paese dove erano in corso dei festeggiamenti.

Era molto contenta di andare a ballare e cantare con la sua comunità, ma purtroppo quello è stato l’ultimo giorno della sua vita. La bambina di soli 6 anni, infatti, è stata rapita, stuprata e infine uccisa da un adolescente.

La raccapricciante storia viene dall’India, paese dove purtroppo si verificano spesso episodi di questo genere: non è infatti la prima volta che, soprattutto nel contesto di comunità povere e isolate dai grandi centri, vengono stuprate e uccise giovani minorenni.

Il corpo della bambina, che dopo la scomparsa è stata cercata invano dai suoi genitori e da alcuni membri della stessa comunità, è poi stato ritrovato in un campo abbandonato nel villaggio di Turkapally, nell’hinterland di Hyderabad, capoluogo dello stato meridionale di Telangana.

Padre e madre si erano infatti allarmati non vedendola più nella piazza e hanno subito chiesto aiuto a parenti a amici; il gruppo ha setacciato tutta l’area, ma non è riuscito a ritrovarla. A quel punto i genitori hanno deciso di sporgere denuncia.

La speranza era ancora forte quando sono state avviate le ricerche da parte delle forze dell’ordine ma, purtroppo, non si sono concluse nel migliore dei modi. Il corpo della piccola, infatti, è stato ritrovato martoriato.

A quel punto sono scattate le indagini e le ricerche del responsabile di questo atto tanto crudele quanto spietato e, nel giro di poco, al polizia è riuscita a risalire a un adolescente. Il ragazzo, infatti, era stato avvistato con la bimba poco prima della sua scomparsa.

Il ragazzo, che era sotto effetto di alcol, ha avvicinato la bambina per poi rapirla e portarla lontano; a quel punto l’ha violentata e poi uccisa a colpi di arma da fuoco. Non contento, si è accanito sul suo cadavere. Il corpicino martoriato è stato scoperto fra dei cespugli.

Il ragazzo, originario del distretto del Champaran Occidentale nello stato federato del Bihar, è stato arrestato e portato in carcere.